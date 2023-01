Er kommt einfach nicht zur Ruhe. Die Debatte um die Identität von Bakery Jatta läuft inzwischen seit fast zweieinhalb Jahren, am Montag wurde der HSV-Profi nun von der Staatsanwaltschaft Hamburg angeklagt . Ihm wird vorgeworfen, eigentlich der zwei Jahre ältere Bakary Daffeh zu sein. Nach dem erneuten Wirbel hat sich Jatta nun an die HSV-Fans gewandt – mit sehr emotionalen Worten.

Er kommt einfach nicht zur Ruhe. Die Debatte um die Identität von Bakery Jatta läuft inzwischen seit fast zweieinhalb Jahren, am Montag wurde der HSV-Profi nun von der Staatsanwaltschaft Hamburg angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, eigentlich der zwei Jahre ältere Bakary Daffeh zu sein. Nach dem erneuten Wirbel hat sich Jatta nun an die HSV-Fans gewandt – mit sehr emotionalen Worten.

„Es ist besonders, wie die HSV-Fans mich behandeln, wie sie mich aufgenommen haben und supporten. Das macht mir so unglaublich viel Freude“, schwärmt Jatta in der aktuellen Ausgabe des HSV-Stadionmagazins „HSV live“, die zum Heimspiel gegen Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) an diesem Freitag erschienen ist.

HSV: Bakery Jatta richtet emotionale Worte an die Fans

Besonders das riesige Transparent mit seinem Konterfei, das bei Heimspielen immer wieder auf der Nordtribüne zu sehen ist, hat es Jatta angetan. „Es gibt auf der Nordtribüne eine große Fahne mit meinem Gesicht darauf, das muss man sich mal vorstellen!“, sagt Jatta in Richtung der Hamburger Anhänger: „Ich bin so unglaublich dankbar für diese Liebe.“

Unvergessen ist auch für ihn, was beim 3:0-Sieg gegen Hannover 96 vor zwei Jahren im Volksparkstadion passierte. Als Jatta inmitten der aufflammenden Debatte um seine Identität zum 3:0 für den HSV traf, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. „Die Fans pushen uns unglaublich“, weiß Jatta. „Wenn dann Dinge passieren wie damals gegen Hannover 96 oder in dieser Saison gegen den SV Sandhausen, bei denen dann das ganze Stadion wie eine einzige Explosion ist, dann ist das ein Gefühl, das man nicht so richtig beschreiben kann.“

Seit Jatta 2016 nach Hamburg kam, hat er sich sofort wohlgefühlt. Gegen Rostock am Sonntag steht er vor seinem 100. Profi-Einsatz für den HSV. „Ich möchte helfen, die Mannschaft besser zu machen, auf und neben dem Platz. Damit wir unsere Ziele erreichen“, stellt Jatta klar – denn er weiß: „Dieser Klub ist mein Zuhause und meine Mannschaft ist meine Familie.“