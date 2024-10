Nach 53 Tagen: Jatta vor HSV-Comeback – gegen absoluten Lieblingsgegner

Die Zeit des Leidens hat ein Ende. Mitte August zog sich Bakery Jatta beim Pokalsieg in Meppen (7:1) einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Nun ist der Flügelflitzer zurück. Den Test des HSV gegen Aarhus GF am Donnerstag (12.15 Uhr, live auf HSV.tv) werden einige Profis verpassen – zugleich wird der Kick aber zum großen Jatta-Comeback. Was kaum einer weiß: Der 26-Jährige trifft auf seinen Lieblingsgegner.

53 Tage werden am Ende zwischen Schmerz und Freude liegen. So lange musste Jatta nach seiner Verletzung pausieren und tatenlos mit anschauen, wie sich seine Konkurrenten nach und nach empfahlen. Fabio Baldé startete durch, wurde nun erstmals für die U20 des DFB nominiert. Emir Sahiti feierte beim 2:2 gegen den SC Paderborn sein Debüt für den HSV. Und zuletzt manövrierte sich Noah Katterbach auf die Überholspur und überzeugte beim 3:0 in Düsseldorf auf der rechten Seite sowohl defensiv als auch in der Offensive, vertrat den verletzten Silvan Hefti.

HSV-Gegner Aarhus ist derzeit Dritter in Dänemark

Nun greift Jatta wieder an. Sollte der Gambier den Test gegen den Tabellendritten der dänischen Liga schadlos überstehen und schnell zu alter Form finden, bietet sich Trainer Steffen Baumgart eine weitere Alternative.

Kurios: Jatta wird am Donnerstag auf seinen absoluten Lieblingsgegner treffen. Dreimal testete der HSV bereits in der Vergangenheit gegen Aarhus, jedes Mal traf Jatta. Sowohl beim 1:5 in der Sommervorbereitung 2018 als auch beim 3:2 in der Länderspielpause drei Monate später, als jeweils Christian Titz nach dem Bundesliga-Abstieg noch der HSV-Chefcoach war. Und auch beim 2:2 im Juli 2019 unter Ex-Trainer Dieter Hecking war Jatta erfolgreich. Gegen keinen anderen Gegner weist der Gambier eine ähnlich gute Bilanz auf, seit er 2016 beim HSV anheuerte.

Einige Profis werden dem HSV im Testspiel fehlen

Klar, dass sich Jatta auf den Test freut. Am Mittwochvormittag, im ersten Training der Woche, mischte der Flügelspieler wieder voll mit. Zumindest sechs Spieler werden den Hamburgern gegen Aarhus allerdings fehlen: Sahiti (A-Team des Kosovo), Baldé (DFB-U20), Immanuel Pherai (Suriname), Adam Karabec (Tschechien U21), Anssi Suhonen (A-Team von Finnland) und Bilal Yalcinkaya (DFB-U19) befinden sich auf Länderspielreise.

In Daniel Heuer Fernandes, Sebastian Schonlau und Daniel Elfadli stand am Mittwoch zudem ein Stamm-Trio gar nicht auf dem Platz. Heuer Fernandes sollte in Düsseldorf eigentlich ins HSV-Tor zurückkehren, die Adduktoren-Beschwerden machen dem Keeper aber weiter zu schaffen, weshalb er erneut im Kraftraum blieb. Bei Schonlau und Elfadli handelte es sich um klassische Belastungssteuerung, beide hatten in der Vergangenheit immer mal wieder mit kleineren oder größeren Beschwerden zu kämpfen. Ob sie gegen Aarhus mitwirken werden, ist noch offen. Womöglich pausiert das Duo, damit Profis, die zuletzt weniger zum Zug kamen, Spielpraxis sammeln können.

Neben Heuer Fernandes dürfte außerdem Hefti noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Aufgrund seiner Rückenprobleme hatte der Schweizer die Reise nach Düsseldorf nicht mit angetreten, am Mittwoch drehte er immerhin schon wieder ein paar Laufrunden mit dem baldigen Rückkehrer Valon Zumberi. Auch bei Hefti gilt: bloß nichts überstürzen in der Länderspielpause. In Abwesenheit von ihm und einiger anderer Profis dürften sich am Donnerstag einige Talente beweisen: Die beiden Nachwuchsstürmer Omar Sillah und Otto Stange waren Mittwoch genauso beim Profitraining dabei wie die zuletzt kaum-berücksichtigten William Mikelbrencis und Nicolas Oliveira.