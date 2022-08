HSV will nach 18 Monaten zurück an die Spitze: „Müssen jeden schlagen”

Es ist das Top-Spiel des fünften Spieltags der Zweiten Liga. Mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen sind der HSV und der SV Darmstadt 98 in die Saison gestartet. Am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kommt es im Volksparkstadion zum direkten Duell. Zumindest für den Moment wird es danach einen neuen Tabellenführer geben.

Der HSV will zurück an die Spitze – und das nach verdammt langer Zeit. Als die Hamburger letztmals die Tabelle der Zweiten Liga anführten, stand beim HSV noch Sven Ulreich im Tor, Simon Terodde spielte im Sturm, Aaron Hunt im Mittelfeld und Gideon Jung unter anderem in der Abwehr. Der Trainer war Daniel Thioune. Exakt 539 Tage ist das her.

Nach einer 2:3-Niederlage am 21. Februar 2021 in Würzburg standen die Hamburger letztmals in der Zweiten Liga an der Spitze, sechs Tage danach zog der VfL Bochum vorbei. Der HSV konnte nicht mehr nachziehen, verlor als nächstes auch noch das Derby gegen St. Pauli. Knapp 18 Monate später soll es nun endlich zurück auf Platz eins der Zweiten Liga gehen.

Walter: „Wir müssen in der Zweiten Liga jeden schlagen“

Für dieses Ziel braucht der HSV gegen Darmstadt einen Sieg. Trainer Tim Walter geht die Aufgabe gewohnt selbstbewusst aber auch mit Respekt vor dem Gegner an. „In der Zweiten Liga wird es nie einfach. Alle geben gegen uns noch mehr Gas. Aber das spornt uns auch noch mehr an. Das heißt: arbeiten, laufen, rackern“, sagt der HSV-Coach, der Darmstadt als „harten Brocken“ bezeichnet, trotzdem von seiner Mannschaft nichts anderes als einen Sieg verlangt. Seine Ansage: „Wir freuen uns auf jedes Spiel in der Zweiten Liga, weil wir jeden schlagen müssen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Klares Ziel”: Warum Darmstadt vor HSV-Knipser Glatzel zittert

Als Belohnung würde es dafür an diesem Freitag eine schöne Momentaufnahme geben. Der HSV wäre nach langer Zeit mal wieder an der Spitze der Zweiten Liga. Letztlich ist in dieser Saison auch nichts anderes der Anspruch der Hamburger. Die Liga soll dominiert werden, entsprechend offensiv geht man auch mit dem Ziel Aufstieg um. Im Volkspark ist man komplett überzeugt, dass der Kader und die Bedingungen so gut wie lange nicht sind. Und genau das soll konstant auf dem Platz und eben auch in der Tabelle zu sehen sein.

Beim HSV geht es nicht mehr nur um Entwicklung

Für die passenden Fakten muss die Mannschaft an diesem Freitag nun gegen Darmstadt sorgen. In dieser Saison stehen nicht mehr nur die Entwicklung, sondern vor allem auch die Ergebnisse im Vordergrund.