„Klares Ziel”: Warum Darmstadt vor HSV-Knipser Glatzel zittert

Am Freitag kommt der SV Darmstadt 98 in den Volkspark. Die jüngsten Erinnerungen an diesen Gegner sind beim HSV mehr als nur schön. Am 6. Februar dieses Jahres siegten die Hamburger bei den Hessen mit 5:0. Der Mann des Spiels war damals Robert Glatzel. Er erzielte vier Tore und schrieb damit gleichzeitig HSV-Geschichte. Nun will er wieder jubeln – und am besten auch wieder treffen.

Den Spielball von seinem historischen Viererpack in Darmstadt hat Glatzel noch bei sich zu Hause im Keller liegen. „Er ist zusammen mit anderen Erinnerungsstücken aus dem Fußball in einer Kiste“, erzählt der Torjäger, der gerne an den letzten Auftritt gegen Darmstadt denkt und sich auf das Wiedersehen freut.

HSV-Stürmer Robert Glatzel erzielte in Darmstadt einen Viererpack

Er weiß allerdings auch, dass alles, was damals passiert ist, nun nicht mehr zählt. „Ich freue mich auf das Spiel. Die Vorfreude ist bei mir aber vor jedem Spiel groß. Das letzte Spiel gegen Darmstadt spielt in meinem Kopf keine große Rolle mehr.“

Besonders ist der Gegner für ihn trotzdem. Insgesamt hat Glatzel gegen die Lilien in seiner Karriere in sechs Spielen schon sechs Treffer erzielt. Gegen keinen anderen Gegner hat er häufiger getroffen. Doch es gibt auch eine Sache, die ihm gegen die Hessen noch fehlt: Ein Heimspiel hat Glatzel gegen Darmstadt noch nie gewonnen.

„Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das gar nicht wusste“, sagt der 28-Jährige. „Es ist das klare Ziel, dass sich das am Freitag ändert. Wir wollen gegen Darmstadt gewinnen und damit dann auch diese Statistik verändern.“

Vorsicht, HSV! Darmstadt hat die letzten sechs Partien im Volkspark nicht verloren

Und wie viele Tore gibt es diesmal von Glatzel gegen Darmstadt? Seine Antwort: „Das kann man vorher nie sagen. Ich nehme es, wie es kommt, versuche aber natürlich alle meine Chancen zu nutzen. Es wäre schön, wenn ich wieder treffen würde. Viel wichtiger ist aber, dass wir am Ende als Mannschaft das Spiel gewinnen.“

Ein wenig historisch wäre das letztlich auch für den HSV. Darmstadt ist seit sechs Gastspielen im Volkspark ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Den letzten Heimsieg der Hamburger gegen die Hessen gab es vor über 40 Jahren (1981).