Warum Heyer beim HSV plötzlich wieder wichtig wird

Der Montag soll Gewissheit bringen. Miro Muheim wird sich nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Elversberg (1:2) weiteren Untersuchungen unterziehen. Der erste Eindruck, da war man sich beim HSV einig, war kein guter. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel wurde der Linksverteidiger von Elversbergs Bayern-Leihgabe Paul Wanner derart umgetreten (Zitat Walter: „Ein schöner Tritt“), dass an Weiterspielen nicht zu denken war.

Gestützt von Physios musste der Schweizer mit Sprunggelenksproblemen vom Platz, auf dem Rückflug nach Hamburg wurde um extra Beinfreiheit gebeten. Die vorsichtige Prognose: In den kommenden Wochen wird der 25-Jährige, der schon die Sommervorbereitung angeschlagen verpasst hatte, dem HSV fehlen.

HSV droht längerer Muheim-Ausfall

Ein schmerzhafter Rückschlag für Muheim selbst – und für die Hamburger, die sich im Sommer gegen eine Verpflichtung eines zweiten Linksverteidigers entschieden.

Der Ersatz kommt aus den eigenen Reihen und mischte am Sonntag schon wieder mit den Reservisten auf dem Platz mit: Moritz Heyer wurde in Elversberg eingewechselt, verteidigte als Rechtsfuß links – und traf sogar noch zum 1:2-Anschluss. Der Defensivallrounder, vor der Saison von Ignace Van Der Brempt als Rechtsverteidiger abgelöst, dürfte die Muheim-Lücke auch in den nächsten Spielen füllen.

Komplett sattelfest im defensiven Kerngeschäft präsentierte sich der 28-Jährige an der Kaiserlinde nicht: Glück hatte Heyer etwa in der 74. Minute, als er sich im Mittelfeld einen einfachen Ballverlust erlaubte, Semih Sahin am schnellsten schaltete und fast von der Mittellinie traf. Die individuellen Fehler Heyers waren ein Grund dafür, dass die Hamburger im Sommer die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger priorisierten.

Wie wichtig der vielseitige Ex-Osnabrücker aber sein kann, bewies er mit seinem Treffer. An alter Wirkungsstätte winkt ihm das Startelf-Comeback.