Nach Foul von Bayern-Leihgabe: HSV-Sorgen um Muheim

Es passte zu diesem aus Hamburger Sicht rundum verkorksten Nachmittag bei der 1:2-Pleite in Elversberg. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde Linksverteidiger Miro Muheim rustikal von SVE-Profi Paul Wanner abgeräumt, musste danach ausgewechselt werden. Völlig unklar noch, wie schlimm es den Schweizer erwischt hat. Trainer Tim Walter aber hat kein gutes Gefühl bei der Sache.

Sah schon schmerzhaft aus, wie der 25-Jährige von der Bayern-Leihgabe gefoult wurde, am Sprunggelenk getroffen wurde. „Ein schöner Tritt“ sei das gewesen, übte sich Walter in Galgenhumor. Dass Wanner für sein Foul nicht verwarnt wurde, war nur noch eine Randnotiz, aber eine, die ins Bild passte. Der Linksverteidiger konnte den Platz nur von Medizinern gestützt verlassen.

Weitere Untersuchungen sollen schnell Auskunft darüber geben, wie schlimm es Muheim erwischt hat. Schon die gesamte Sommervorbereitung hatte die Hamburger Nummer 28, die unter Walter absolut gesetzt und außer Konkurrenz ist, wegen Wadenproblemen verpasst.

Heyer ersetzte Muheim – und traf prompt

In Elversberg ersetzte ihn Moritz Heyer, die Hamburger Allzweckwaffe in der Defensive. Gut möglich, dass die Dienste des 28-Jährigen, der in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 1:2 für ein paar Minuten der Hoffnung sorgte, in den kommenden Wochen wieder häufiger gefragt sind. Die einzig andere Alternative im Kader ist Youngster Nicolas Oliveira (19), der aber vornehmlich für die U21 in der Regionalliga zum Einsatz kommt und deshalb zuletzt dreimal nicht im Profikader stand.