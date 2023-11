Mittelfeld-Not beim HSV: Jetzt droht auch Pherai der Ausfall

Dieser Dienstag ist der Tag der Wahrheit im Volkspark. Wenn Tim Walter seine Profis nach zwei freien Tagen zur Einheit bittet, wird manche Sorgenfalte verschwinden oder noch größer werden. Wie schwer hat es Immanuel Pherai gegen Magdeburg erwischt? Und kann Guilherme Ramos, der zuletzt fehlte, wieder mittrainieren?

Insbesondere um Pherai wurde in den vergangenen Tagen gezittert. Der 22-Jährige musste am Samstag mit Leistenproblemen raus, sagte danach: „Wir müssen abwarten, wie schlimm es ist.“

Als Pherai-Ersatz käme Poreba in Frage

Sollte der Niederländer sich etwas schwerer verletzt haben, würde die Not im Mittelfeld noch größer werden. In der Zentrale fallen bereits Ludovit Reis (Schulter) und Anssi Suhonen (Wade) nach ihren Operationen für den Rest des Jahres aus. Als Pherai-Ersatz käme Lukasz Poreba in Frage, der die Rolle aber defensiver interpretiert.

Das könnte Sie auch interessieren: „Er musste wie ein Kleinkind betreut werden“: Schlammschlacht um Jatta

Offen ist auch, wie es um Ramos (muskuläre Probleme) steht. Der Portugiese wurde in der Abwehrmitte zuletzt allerdings vorzüglich von Stephan Ambrosius vertreten.