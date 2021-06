Mitspieler von Uwe Seeler: Auch Ex-HSV-Kapitän Jochen Meinke im Krankenhaus

Nach dem Sturz von Uwe Seeler (83), der am Freitag wegen seiner gebrochenen Hüfte operiert werden musste, gibt es eine weitere schlechte Nachricht vom HSV: Seelers früherer Mannschaftskollege Jochen Meinke, der Kapitän der Meistermannschaft von 1960, liegt ebenfalls im Krankenhaus.

Dem 89-Jährigen musste bereits vor einer Woche wegen eines Tumors die Blase entfernt werden, er lag danach vier Tage auf der Intensivstation.

Die MOPO sprach mit seiner Ehefrau Erika (86), die mit dem einstigen Vorzeige-Fußballer seit 65 Jahren verheiratet ist: „Seit dem vergangenen Frühjahr musste sich mein Mann fünf Operationen unterziehen. Er ist jetzt natürlich noch sehr schwach, zumal auch noch eine Niere nicht mehr funktioniert.“

Uwe Seeler und Jochen Meinke holten mit dem HSV 1960 die Meisterschale. WITTERS Foto:

Abwehrstratege Meinke, der mit 307 Einsätzen Rekordspieler des HSV in der damaligen Oberliga war, muss noch einige Tage im Bundeswehrkrankenhaus in der Lesserstraße in Wandsbek-Gartenstadt verbringen. Gattin Erika hofft, dass er in der kommende Woche nach Hause darf: „Immerhin darf ich ihn mittlerweile besuchen. Das war wegen der Corona-Krise erst nicht möglich.“