Mit neuen Hilfsmitteln: Jatta wieder im HSV-Training – auch Nationalspieler zurück

Noch bevor die Sorgenfalten größer werden konnten, sorgte Bakery Jatta wieder für entspannte Gesichtszüge. Nachdem der Gambier am Wochenende aufgrund von Rücken- und Gesäßschmerzen komplett pausierte, kehrte er am Montag ins HSV-Mannschaftstraining zurück. Und auch drei Nationalspieler feierten ihre Rückkehr.

Jatta ist wieder fit und machte einen guten und schmerzbefreiten Eindruck. Neben ihm mischte ein Trio erstmals in diesem Sommer mit. Anssi Suhonen (Finnland), Ransford Königsdörffer (Ghana) und Valon Zumberi (U21 Kosovo), die wegen ihrer Länderspielreisen verlängerten Urlaub erhielten, starteten am Montag in die Saison-Vorbereitung.

Damit fehlen dem HSV momentan nur noch zwei Profis: Ludovit Reis soll nach der U21-EM in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Linksverteidiger Miro Muheim beklagt einen Trauerfall in der Familie und wird wahrscheinlich vor dem Österreich-Trainingslager (Abflug am Donnerstag) wieder zur Mannschaft stoßen.