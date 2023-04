Bénes feiert zwei besondere HSV-Premieren – und erklärt seinen Liebesgruß

Es war ein Nachmittag für die Geschichtsbücher. Die 57.000 Zuschauer im Volksparkstadion erlebten beim Nord-Duell zwischen dem HSV und Hannover 96 ein Spiel der Rekorde. Für die Hamburger war der 6:1-Erfolg der höchste Sieg in der Zweiten Liga. Auch Trainer Tim Walter hatte im Herrenbereich zuvor noch nie höher gewonnen. Und Doppeltorschütze Laszlo Bénes feierte gleich zwei besondere HSV-Premieren.

Drei Tore hatte Bénes vor dem Spektakel gegen Hannover in dieser Saison für den HSV erzielt. Alle Treffer erzielte der slowakische Nationalspieler dabei auswärts. Gegen Hannover folgte nun sein erstes Tor für die Hamburger im Volksparkstadion. Und weil es so schön war, legte er dann auch noch direkt nach und feierte seinen ersten Doppelpack im HSV-Trikot.

„Ich bin sehr glücklich. Vor allem weil wir so hoch gewonnen haben. Das tut uns sehr gut. Und natürlich freue ich mich auch über meiner Tore, weil es mein erstes Heimtor und mein erster Doppelpack in dieser Saison war“, strahlte der 25-jährige Mittelfeldspieler nach dem Abpfiff.

Für Bénes ein besonderer Moment, den er natürlich auch zusammen mit seiner Familie feiern wollte. Doch ausgerechnet beim Nord-Duell gegen Hannover war seine Frau Viktoria und seine Tochter Liana (vier Monate) nicht im Stadion, sondern in der Slowakei. Sie bekamen von Bénes nach seinem Treffer zum 3:1 einen Liebesgruß. Der Doppeltorschütze formte ein Herz mit seinen Händen und zeigte dieses in die Kamera. „Das haben ich für meine Familie gemacht, weil sie diesmal nicht im Stadion war. Ich hoffe, sie haben das in der Slowakei gesehen“, so Bénes, der nun die zwei freien Tage auch nutzen möchte, um kurz in die Heimat zu fliegen. Nur ein Flugticket muss er sich noch schnell besorgen. „Ich hoffe, das wird klappen.“

Schon fünf Tore: Bénes ist beim HSV auf Rekordjagd

Fest steht, die vielen besonderen HSV-Momente sollen über die Ostertage auf jeden Fall genossen werden. Am besten zusammen mit der Familie. Danach soll es dann mit Vollgas weiter Richtung Aufstieg gehen. „Gegen Hannover war sehr viel positiv. Genauso will ich jetzt auch weitermachen. Wenn du immer alles gibst, kommt das Fußball-Glück irgendwann auf deine Seite“, meint Bénes, der nun bereits bei fünf Toren und neun Vorlagen steht. Auch das ist für ihn schon jetzt ein neuer persönlicher Saison-Rekord.