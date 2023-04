Der HSV gewann am Ostersamstag eindrucksvoll mit 6:1 gegen Hannover 96 . Beim Kantersieg überzeugten fast alle Rothosen – nur vier Hamburger bekamen keine Zwei. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: Hellwach, als er im ersten Abschnitt ein-, zweimal gefordert war. Bei Köhns Kunstschuss ohne Chance. Note 2

Heyer: Defensiv in der ersten halben Stunde unter Druck, holte den vorentscheidenden Elfmeter raus. Note 3

David: Brachte sich mit einem Ballverlust und anschließender Gelber Karte früh selbst in die Bredouille. Die gute Nachricht: Danach fing er sich. Note 3

Schonlau: Der Kapitän gab der Mannschaft die Stabilität. Note 2,5

80. Zumberi: Der Youngster durfte in der Schlussphase ran. –

Katterbach: Gewonnene Zweikämpfe wechselten sich in der Anfangsphase mit verlorenen ab, fand danach immer besser ins Spiel. Gute Flanke vor dem vierten Tor. Note 2

Meffert: Sehr körperlich unterwegs, scheute wie gewohnt keinen Zweikampf. Hatte Glück, dass sein einziger Aussetzer nicht bestraft wurde. Note 2,5

71. Suhonen: War nach seiner Einwechslung noch sehr aktiv. –

Reis: Brauchte ein wenig, um ins Spiel zu finden. Bereitete dann die Führung punktgenau vor, machte später das halbe Dutzend voll. Note 2

Bénes: Legte sich seinen ersten Treffer selbst auf, danach eiskalt vom Elfmeterpunkt. Note 2

79. Krahn: Sammelte Erfahrung in den letzten Minuten. –

Jatta: Unermüdlich unterwegs. Dabei gewiss nicht fehlerfrei, fürs Team aber immens wichtig. Ständiger Gefahrenherd. Note 2

79. Németh: Der Stürmer durfte auch noch mitwirken. –

Kittel: Man sah ihm die abgefallene Last nach seinem Tor förmlich an. Dürfte in dieser Form für das Saisonfinish wichtig werden. Note 2

71. Königsdörffer: Starke Leistung nach seiner Einwechslung. Er traf zum 5:1. –

Glatzel: Der Torknoten platzte. Auch sonst mit viel wertvoller Arbeit für das Team, der mögliche Doppelpack blieb aus. Note 2