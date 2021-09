Für den dritten Sieg in Folge hat es nicht gereicht. Entsprechend gedämpft war beim HSV die Stimmung nach dem 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Alles war bei diesem Auftritt aber ganz sicher nicht schlecht. Dazu trug in erster Linie die Leistung von Robert Glatzel bei.

Zweimal ging der Club gegen den HSV in Führung, zweimal sorgte Glatzel für den Ausgleich. Für den Angreifer waren es seine ersten Heimspiel-Treffer im HSV-Trikot. Beide Tore erzielte der 27-Jährige mit dem Kopf.

HSV-Trainer Walter lobt Doppeltorschütze Glatzel

Glatzel (insgesamt fünf Saisontore) trifft endlich auch im heimischen Volkspark. Immerhin ein Punkt waren die Treffer für sein Team am Ende wert.

„Wenn er drei Tore gemacht hätte, wäre ich noch zufriedener“, sagte Trainer Tim Walter über seinen Doppeltorschützen. Und weiter: „Ich glaube, dass Bobby diesmal genau das umgesetzt hat, was wir von ihm erwarten. Natürlich wurde er auch gut bedient, aber er hat gelauert, hatte sehr gute Laufwege und viele Dinge rund um den Strafraum gut gemacht. Am Ende hat er sich mit den Toren selbst belohnt.“

Glatzel überholt in der internen HSV-Torjägerliste Heyer

Drei seiner fünf Saisontore hat Glatzel nun schon mit dem Kopf erzielt. In der internen Torjägerliste ist er mit seinem ersten Doppelpack im HSV-Trikot an Moritz Heyer vorbeigezogen und steht nun auf Platz eins. Keine Frage, so kann es für Glatzel weitergehen.