Mit Ex-Bundesliga-Manager an seiner Seite: Hecking wird der starke Mann in Nürnberg

Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking ist neuer Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg – und arbeitet künftig wohl mit einem Bundesliga-erfahrenen Manager zusammen. Für den 55-Jährigen ist es der erste Job auf administrativer Ebene.

Am Ende ging es alles ganz schnell. Am Freitagvormittag hatte Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes den Verantwortlichen vom „Club“ öffentlich abgesagt, wenig später sickerte durch, dass Hecking in Kürze am Valznerweiher bis 2023 unterschreiben wird. „Letztlich müssen der Zeitpunkt als auch die Vorstellungen aller beteiligten Parteien zusammenpassen“, hatte Schmedes verlauten lassen und erklärt: „Ich habe die handelnden Personen beim FCN informiert, dass ich unter den aktuellen Umständen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehe.“

Benjamin Schmedes bleibt dem VfL Osnabrück als Sportdirektor treu.

Ex-HSV-Coach Hecking erstmals Funktionär



Statt des jungen Schmedes jetzt also Haudegen Hecking. Der ehemalige HSV-Coach, der erst Anfang des Monats seinen Vertrag in Hamburg nicht verlängert hatte, soll den FCN nach wilden Monaten wieder in ruhigere Fahrwasser lenken. Eine seiner ersten Aufgaben wird es sein, einen Trainer zu finden. Nach dem Rauswurf von Jens Keller vor der Relegation führte Michael Wiesinger die „Clubberer“ in jener höchstdramatisch zum Klassenerhalt – widmet sich jetzt aber wieder der Nachwuchsarbeit.

Eine Menge Holz, die da auf Hecking wartet. Der Funktionärsjob reizt ihn schon länger, im vergangenen Jahr war Hannover 96 dran. Damals zog es ihn aber nach Hamburg. Ein glückloses Jahr später wird Hecking jetzt also der starke Mann beim „Club“. Ihm soll ein untergestellter Sportdirektor zuarbeiten, Berichten zufolge ist Ex-Paderborn-Manager Martin Przondziono der aussichtsreichste Kandidat.