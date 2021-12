Nach dem 1:1 gegen Schalke 04 war die Luft raus, vielleicht auch schon ein wenig während der 90 Minuten. Die Winterpause für den HSV kommt zur rechten Zeit. Auch deshalb verlor Trainer Tim Walter nach dem Spiel keine Zeit und schickte seine Profis direkt in den Weihnachtsurlaub.

Kein Auslaufen, sondern Füße hochlegen. Bis zum 30. Dezember dürfen die Hamburger ausspannen, das Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten verbringen. Noch vor Silvester beginnt im Volkspark dann die Vorbereitung auf das neue Jahr.

Vom 2. bis zum 8. Januar 2022 geht es dann nach Spanien. Im Wintertrainingslager in Sotogrande in der Provinz Cadiz werden die Rothosen den Feinschliff anlegen. So sieht es der Plan aktuell vor. Weiter im Ligabetrieb geht es dann am 14. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden.