„Mission noch nicht erfüllt!“ Trotz Interesse aus der Bundesliga: HSV-Boss verlängert

Normalerweise sind es eher die Vertragsverlängerungen mit Spielern, die für Aufsehen sorgen. Am Dienstag aber vermeldete der HSV die Ausweitung einer Zusammenarbeit, die nichts mit dem Kader zu tun hat und dennoch für ausnahmslos frohe Gesichter im Volkspark sorgte: Finanzvorstand Eric Huwer, dessen Vertrag im kommenden Jahr auslief, verlängerte bis 2029 und bleibt an Bord. Damit kann der HSV auch weiterhin auf seinen erfolgreichen Boss der Finanzen setzen.

Seit zehn Jahren schon ist Huwer für den HSV tätig, zunächst als Direktor Finanzen und kaufmännischer Leiter. Kurz vor Weihnachten 2022 folgte seine Beförderung in den Vorstand, wo er für die Bereiche Finanzen, Organisation, Personal, Partnerschaften und Recht verantwortlich zeichnet. Im Führungsgremium arbeitete er zunächst mit Jonas Boldt zusammen, seit Sommer ist dessen Nachfolger Stefan Kuntz nun Huwers Partner.

HSV-Aufsichtsratsboss schwärmt von Vorstand Huwer

So soll es in den kommenden Jahren auch bleiben. Aufsichtsratsboss Michael Papenfuß stellte nach der Verlängerung erfreut fest: „Ich freue mich sehr, dass wir Eric langfristig an den HSV binden können. Der HSV steht wirtschaftlich so gesund und stabil wie nie da und gilt über die Hamburger Stadtgrenzen hinaus als verlässlicher Partner mit klarem Ambitionsniveau. Dazu hat Eric in seinen verschiedenen Vorstandsaufgaben einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet.“

In der Tat sind Huwers Zeugnisse der vergangenen Jahre bemerkenswert und sorgten auch bei einigen Bundesligisten für nachhaltiges Interesse an dem 40-Jährigen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der HSV mit einem Bilanz-Plus von 7,8 Millionen Euro sein bestes Resultat seit der 2014 durchgeführten Ausgliederung. Erst in der Vorwoche konnte Huwer die Verlängerung mit Hauptsponsor HanseMerkur verkünden.

Huwer arbeitet bereits seit zehn Jahren für den HSV

Papenfuß schwärmt: „Seine echte Leidenschaft für den HSV und seine Seriosität wollten wir uns langfristig sichern. Deshalb sind wir froh über dieses wichtige Signal der Kontinuität an der Spitze der HSV Fußball AG.“

Auch Huwer zeigt sich zufrieden. „Wir konnten in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit den HSV-Gremien, meinem Vorstandskollegen, unseren Kolleginnen und Kollegen, unseren Gesellschaftern und Partnern viele wichtige Weichen für den HSV stellen“, so der gebürtige Saarländer. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen und mutig an der erfolgreichen Zukunft des HSV arbeiten werden. Ich bin sehr dankbar für die vergangenen zehn Jahre beim HSV, die für mich beruflich, menschlich und als Fan in jeder Hinsicht prägend waren. Unsere gemeinsame Mission ist noch nicht erfüllt.“

Huwer will mit dem HSV zurück in die Bundesliga

Eines aber steht fest: Huwer will den Weg, der im kommenden Jahr endlich in die Bundesliga zurückführen soll, weiter begleiten.