Neuer Geldregen! HSV verlängert mit Hauptsponsor – und kassiert Millionen

Am Samstag will der HSV mit einem Sieg im Heimspiel gegen Paderborn (13 Uhr/Liveticker bei mopo.de) seinen Platz in der Spitzengruppe der Zweiten Liga festigen. Doch bereits vor der Top-Partie gibt es gute Nachrichten aus dem Volkspark: Der Verein verlängert seinen Vertrag mit Hauptsponsor HanseMerkur bis 2028. Zumindest bis zu 16 Millionen Euro fließen dadurch in die Klubkasse.

Ein feiner Deal für den HSV. 2018 wurde die HanseMerkur beim HSV zum Exklusivpartner, seit Sommer 2022 ist sie Hauptsponsor, ziert unter anderem die Trikots der Profis, U21 und der Frauen des Vereins. Nun wurde der ursprünglich im Sommer 2025 auslaufende Vertrag vorzeitig ausgeweitet.

Finanziell lohnt sich die Kooperation für den HSV. Knapp drei Millionen Euro sollen die Versicherer in den vergangenen Jahren pro Jahr für ihren Platz auf der Profi-Brust bezahlt haben. Ein Betrag, der sich dem Vernehmen nach leicht gesteigert haben soll. Nun sind es bis zu vier Millionen Euro.

Im Aufstiegsfall würde der HSV noch mehr verdienen

Dazu kommt: Bei einem möglichen Aufstieg würde sich die Einnahme für den HSV nahezu verdoppeln. Bereits in den Vorjahren hätte der Verein als Bundesligist stolze sechs Millionen Euro pro Saison von seinem Partner eingestrichen.

Im Volkspark sind sie zufrieden, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird. „Die HanseMerkur verkörpert, wie wir, hanseatische Werte – Verlässlichkeit, Vertrauen und Agilität – und das macht unsere Partnerschaft so stark“, so HSV-Finanzvorstand Eric Huwer. „Gemeinsam haben wir bereits viel erreicht und sind überzeugt, dass uns auch in Zukunft mit der HanseMerkur an unserer Seite große Erfolge bevorstehen – sowohl sportlich als auch in der Förderung unserer jungen Talente und Fans.“

HSV und HanseMerkur: „Dat löppt einfach“

Auch am Siegfried-Wedells-Platz an der Alster, wo die HanseMerkur ihren Firmensitz hat, prostete man sich am Donnerstag mit einem Gläschen Sekt zu. Vorstandsboss Eric Bussert erklärte: „In den vergangenen Jahren haben wir die Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut und sind immer mehr zu Partnern geworden, die gemeinsam viel bewegen.“ Sein Fazit: „Die HanseMerkur und der HSV – dat löppt einfach!“

Mit der Verlängerung der Partnerschaft unterstrich das Unternehmen seine Ambitionen, ein gewichtiges Wort in Sachen HSV-Entwicklung mitzusprechen. Nicht ganz ohne Grund: Sie ist mit einem Anteil von 6,77 Prozent an der HSV Fußball AG beteiligt.