„Mir fehlen die Superlative“: Erstklassige HSV-Fans machen sogar Walter sprachlos

Mehr ging nicht. Und am Ende verschlug es sogar dem sonst so wortgewaltigen Tim Walter (fast) die Sprache. „Mir fehlen die Superlative“, sagte der Trainer mit Blick auf die Unterstützung der HSV-Fans gegen Stuttgart. „Unsere Fans sind mehr als erstliga-tauglich, die sind unfassbar!“

Der HSV spielt auch in der kommenden Saison in Liga zwei. Seine Fans aber sind immer erstklassig. Mehr als 53.500 kamen durchschnittlich zu den Heimspielen der abgelaufenen Saison und stellten einen neuen Zweitliga-Rekord auf. Gegen Stuttgart machten sie in der Relegation da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatten, und sorgten für Gänsehaut bei Walter und seinen Profis.

HSV-Profi Meffert tun sogar die Bundesligisten leid

Jonas Meffert war so ergriffen, dass er schöne Grüße in Richtung Bundesliga sendete. „Da tut mir jeder Erstligist leid, der nächste Saison nicht hier spielen darf“, schwärmte der Profi angesichts der Atmosphäre im Volkspark. Tatsächlich waren und sind die Fans das größte Faustpfand des Vereins. Da waren sie immer. So laut und präsent wie in dieser Spielzeit aber schon lange nicht mehr.

Selbst langjährige Besucher der HSV-Heimspiele können sich nur schwer an eine derart stimmungsvolle Saison erinnern, ähnlich gewaltig war die Atmosphäre zuletzt wohl 2008/09, als der HSV bis zum Ende um drei Titel mitspielte. Vergangenheit. Mittlerweile wären die Fans einfach nur froh, wenn endlich mal der Aufstieg gelänge. Verdient hätten sie es längst.