HSV-Juwel Megeed: Nachschlag am 17. Geburtstag?

Darf er seinen Geburtstag auf dem Rasen des Volksparkstadions feiern? Am Freitag wird Omar Megeed 17 Jahre alt – und hofft nach seinem Profidebüt in Bielefeld auf seine Heimpremiere. Tim Walter könnte den Teenager erneut glücklich machen.

Es war die schönste Geschichte des 2:0 in Bielefeld. Mit Nachspielzeit durfte Megeed (gesprochen: Mi-jied) sieben Minuten lang ran, wurde mit 16 Jahren und 359 Tagen zum jüngsten HSV-Profi aller Zeiten.

„Ich kann es wirklich gar nicht in Worte fassen“, schrieb er via Instagram über seine Gefühle. „Dank an alle und für Euren Support. Bin überglücklich, meine ersten Profi-Minuten zu sammeln.“ Gibt‘s nun den Nachschlag?

In Bielefeld wurde Megeed durch seine Einwechslung zum jüngsten HSV-Profi aller Zeiten

„Omar ist ein liebenswerter Junge, der sich immer verbessern will“, lobt Walter den Deutsch-Ägypter. „Er bringt extrem viel mit.“ Aber: „Wir müssen den Ball flach halten. Er ist extrem jung. Das schönste Geschenk haben wir ihm letztes Wochenende gemacht. Dafür ist er auch sehr dankbar.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Pleite gegen HSV: Erste Trainer-Entlassung in der Zweiten Liga

Nun hofft Megeed auf einen erneuten Platz im Kader.