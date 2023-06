Transfer fix: Ex-HSV-Stürmer Lasogga hat einen neuen Verein gefunden

Ein Engagement beim VfB Lübeck kam nicht zu Stande, darüber berichtete die MOPO bereits am Mittwoch. Nun aber hat Pierre-Michel Lasogga einen neuen Verein gefunden: Der 31-Jährige läuft künftig für Schalkes U23 in der Regionalliga West auf.

Am Mittwoch unterschrieb der Ex-HSV-Angreifer nach erfolgreichem Medizincheck seinen Vertrag bei den Königsblauen, für die er bereits von 1999 bis 2006 in der Jugend spielte. Für Lasogga, der nur wenige Kilometer entfernt in Gladbeck aufwuchs, blieb Schalke immer eine Herzensangelegenheit.

„Mit der Rückkehr in meine Heimat möchte ich auch die Weichen für ein Leben nach dem Fußball stellen“, sagte Lasogga. Sollte der Stürmer einschlagen und bei Schalkes Profis Not am Mann sein, wäre der Weg zu einem Comeback in der Zweiten Liga kurz.