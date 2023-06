Es war ein kurzes Kapitel – und eines, das auch nicht mehr neu aufgeschlagen wird. Die Meldung, dass Pierre-Michel Lasogga beim VfB Lübeck mittrainiert, kam vor knapp 90 Tagen durchaus überraschend – hatte der Ex-HSV-Profi (2013 bis 2017) doch erst wenige Monate zuvor sein hochdotiertes Engagement in Katar, zuletzt bei Al-Khor SC, beendet.

Seit Anfang Juli 2022 ist Lasogga nun bereits vereinslos. Und er wird es wohl auch noch eine Zeit lang bleiben. Nach MOPO-Informationen hat der 31-Jährige zumindest keine Zukunft in Lübeck, beim Trainingsauftakt des Drittliga-Aufsteigers kommende Woche Mittwoch an der Lohmühle wird der Stürmer nicht dabei sein.

Ex-HSV-Profi Lasogga liebäugelte mit einem Vertrag beim VfB Lübeck

Drei Wochen hielt er sich zum Ende der abgelaufenen Saison fit beim VfB, der sich davon versprach, dass Lasogga die Qualität in den Einheiten erhöhen würde. Und in der Tat soll der Ex-Hamburger einen super Eindruck im Kader hinterlassen und sich im Training stets voll reingehauen haben – zumindest, bis er sich an der Wade verletzte und sich im Vorfeld des Saison-Finales unfreiwillig abmelden musste.

Seit mehreren Wochen besteht nun schon kein Kontakt mehr zwischen Lasogga und den Lübeckern, in dessen Personalplanungen der Angreifer keine Rolle spielt. Lasogga, der zunächst mit einem langfristigen VfB-Engagement qua Vertrag geliebäugelt hatte, soll sich aktuell im Urlaub befinden. Karriere-Fortsetzung offen.