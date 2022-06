Matchball für den Aufstieg! HSV-Frauen mit starker Antwort auf Schonlau-Ansage

Jetzt müssen sie es nur noch besser machen als die Männer. Die Frauen des HSV sind noch einen Schritt vom Aufstieg in die 2. Bundesliga entfernt. Im Aufstiegsrunden-Hinspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Lewe Timm mit 1:0 (1:0) gegen Turbine Potsdam II durch und wurde dabei von 1700 Zuschauern (darunter Nachwuchschef Horst Hrubesch) frenetisch gefeiert.

Ein Teil der Anhänger war per Fanmarsch an die Hagenbeckstraße gepilgert. „Ungeschlagen und Pokalsieger – auf geht’s in die zweite Liga“, stand auf einem Banner. Dahinter schwenkten die Fans zahlreiche blau-weiß-schwarze Fahnen.

HSV-Frauen siegen 1:0 gegen Turbine Potsdam II

In Minute 29 gab es dann den größten Jubel des Nachmittags, als Larissa Michelle Mühlhaus den entscheidenden Treffer des Tages erzielte – und wenige Minuten nach Abpfiff, als sich die gesamte Mannschaft vor der Fankurve versammelte und hüpfend in die Gesänge der Anhänger einstimmte.

Vor dem Spiel hatte sich Männer-Kapitän Sebastian Schonlau via Instagram noch mit einer Botschaft an das Team gewandt: „Moin Mädels, im Namen der Mannschaft wünsche ich euch alles, alles gute für eure Aufstiegsspiele gegen Turbine. Ich bin mir sicher, ihr werdet das packen“, sagte der Innenverteidiger in einer Story, die ihn am Steg eines Strandes zeigte.

„Und vor allem: Macht es besser, als wir es gemacht haben“, ergänzte Schonlau mit Blick auf das Relegations-Aus gegen Hertha BSC. Am Sonntag (11 Uhr) kommt es für die Frauen zum Rückspiel beim Meister der Regionalliga Nordost. Mit dem Matchball für den HSV.