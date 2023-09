Malta, Liberia, Kasachstan …: Dieses Programm wartet jetzt auf die HSV-Profis

Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Liga-Spielen und dem Einzug in die zweite Pokalrunde hat der HSV einen Top-Start in die neue Saison hingelegt. Nun geht es in die erste Länderspielpause. Im Volkspark wird es ruhiger. Gleich vier freie Tage gibt es für die Mannschaft in dieser Woche. Das gilt allerdings nicht für alle. Zahlreiche HSV-Profis und auch ein Trainer sind in den kommenden zwei Wochen im Nationalmannschaftseinsatz.

Die längsten Reisen haben Stephan Ambrosius und Ransford Königsdörffer vor sich. Das Duo tritt bereits am Donnerstag mit Ghana in der Qualifikation zum Afrika-Cup gegen die Zentralafrikanische Republik an. Am 12. September ist zudem ein Freundschaftsspiel gegen Liberia angesetzt. Ambrosius hofft, dass er in einem der beiden Spiele sein Debüt für Ghana feiern kann.

Bénes und Hadzikadunic spielen in der EM-Qualifikation

Wichtige Qualifikationsspiele für die EM 2024 in Deutschland warten auf László Bénes und Dennis Hadzikadunic. Bénes spielt mit der Slowakei gegen Portugal und Liechtenstein (8. und 11. September). Hadzikadunic tritt mit Bosnien und Herzegowina ebenfalls gegen Liechtenstein und dann in Island an (8. und 11. September).

Für die belgische U21-Nationalmannschaft ist Ignace Van der Brempt im Einsatz. Für ihn geht es am 11. September in der U21-EM-Qualifikation gegen Kasachstan. Auf den gleichen Gegner trifft András Németh mit dem ungarischen U21-Nationalteam bereits am 7. September, fünf Tage später spielt er mit dem Nachwuchs aus Ungarn zudem in Malta.

Das könnte Sie auch interessieren: Trotz HSV-Sieg: Jonas David glücklich nach Volkspark-Rückkehr

Außerdem auf Reisen: Valon Zumberi hofft auf Einsätze in der kosovarischen Nationalmannschaft. Nicolas Oliveira hat eine Einladung des deutschen U20-Teams erhalten. Die beiden Nachwuchstorhüter Hannes Hermann (DFB/U19) und Steven Mensah (Togo) sind ebenfalls unterwegs. Das gleiche gilt für HSV-Torwarttrainer Sven Höh. Er hilft in der Länderspielpause bei der türkischen Nationalmannschaft aus.