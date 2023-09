Trotz HSV-Sieg: Jonas David glücklich nach Volkspark-Rückkehr

Er konnte sich trotz der Niederlage ein Grinsen nicht verkneifen, dazu war diese ganze Geschichte zu verrückt.

Fünf Tage nachdem Jonas David vom HSV bis Saisonende nach Rostock verliehen wurde, feierte er im Volkspark sein Debüt. „Leider haben wir verloren, aber für mich war es trotzdem auch ein schöner Tag“, ließ er wissen. „Ich bin einfach froh, wieder zu spielen.“

Rostock: Jonas David wurde gegen den HSV eingewechselt

Davids Rückkehr. Mit Beginn des zweiten Durchgangs kam er in die Partie, begleitet von wenigen Pfiffen der HSV-Fans. Der 23-Jährige agierte sofort lautstark und gestenreich. Genau diese Führungsrolle erhofft sich Hansa-Trainer Alois Schwartz künftig von ihm.

Merkwürdig wurde es nach der Partie, als David nicht – wie die Jahre zuvor – in Richtung der Fans auf der Nordtribüne schritt, sondern vor den Gästeblock. Hansas Anhang beeindruckte ihn: „Ich habe die Fans jetzt zum ersten Mal kennengelernt. Die haben auf jeden Fall Power und mächtig Stimmung gemacht.“

In dieser Woche geht David nun auf Wohnungssuche in Rostock, danach will er sich bei Hansa den Stammplatz erkämpfen, den er beim HSV in diesem Sommer verlor.