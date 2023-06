Magdeburger SV? Ex-Trainer Titz bedient sich erneut in Hamburg

Der Nächste, bitte! Ex-HSV-Trainer Christian Titz bastelt beim 1. FC Magdeburg weiterhin erfolgreich daran, eine Mannschaft mit ehemaligen Hamburgern zusammenzustellen. Am Donnerstag unterschrieb Jonah Fabisch beim FCM. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt Kapitän der U21 des HSV, in Magdeburg will er nun als Profi durchstarten.

Fabisch wird beim FCM auf viele alte bekannte Gesichter treffen. Erst Anfang der Woche war Xavier Amaechi vom HSV nach Magdeburg gewechselt. Mit Tatsuya Ito und Moritz Kwarteng sind zwei weitere Ex-Hamburger schon länger da. Trainer Titz kennt Fabisch noch aus dem HSV-Nachwuchs.

Hallo Jonah!



Schön, dass du zu uns kommst. Wir freuen uns auf dich!

___#EINMALIMMER pic.twitter.com/a1a4qw91NY — 1. FC Magdeburg (@1_FCM) June 8, 2023

Ex-HSV-Keeper Pollersbeck vor Wechsel nach Magdeburg?

Titz bastelt sich den Magdeburger SV. Fertig ist der Coach damit noch nicht. Auch Torwart Julian Pollersbeck steht auf seiner Liste. Womöglich wird er nicht der letzte Ex-Hamburger sein.