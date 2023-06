HSV-Juwel Amaechi wechselt nach Magdeburg – und Titz will weitere Hamburger

Ob Christian Titz auch ihn hinbekommt? Während sich die HSV-Profis am Dienstag im Volkspark gemeinsam in den Urlaub verabschiedeten, war Xavier Amaechi schon gar nicht mehr da. Der Engländer, dessen HSV-Vertrag ausläuft, wurde zeitgleich beim 1. FC Magdeburg als Zugang vorgestellt, bleibt damit in der Zweiten Liga.

Beim HSV wurde Amaechi auch wegen häufiger Verletzungen zum Super-Flop. 2019 kam er für 2,5 Millionen Euro von Arsenal London, machte in vier Jahren nur 13 Profi-Partien und wurde zweimal verliehen (nach Karlsruhe und Bolton). Bei Tim Walter fiel der 22-Jährige in den vergangenen Monaten komplett in Ungnade.

Amaechi wechselt zu Ex-HSV-Trainer Titz nach Magdeburg

Nun versucht Amaechi sein Glück bei Titz. Der Ex-HSV-Trainer hat ein Faible für frühere Hamburger. Moritz-Broni Kwarteng und Tatsuya Ito spielten eine starke Zweitliga-Saison. Kwarteng könnte nun sogar in der Bundesliga landen, soll u.a. von Stuttgart und Gladbach umworben werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Bleibt er doch? Sonny Kittel hat beim HSV noch nicht genug

Neben Amaechi könnte noch ein weiterer Ex-HSV-Profi nach Magdeburg wechseln: Keeper Julian Pollersbeck (noch Olympique Lyon) verhandelt mit dem FCM.