Chakvetadze: Ein Trip gefährdet seine Startelf-Chance beim HSV

Statt am Mittwoch richtig anzugreifen, war er erstmal weg. Den härtesten Trainingstag dieser Woche musste Giorgi Chakvetadze sausen lassen, stattdessen jettete die 22 Jahre alte Leihgabe des KAA Gent zurück nach Belgien, um letzte organisatorische Details zu klären.

Damit dürfte auch klar sein, dass er am Sonntag in Darmstadt noch kein Kandidat für die HSV-Startelf sein wird. Bislang hatte Trainer Tim Walter offen gelassen, wer den gelb-gesperrten Sonny Kittel in Darmstadt ersetzen soll.

David Kinsombi galt als favorisiert und untermauerte diesen Status nun. Weil Chakvetadze, der erst eine Einheit mit seinen neuen Kollegen absolvierte, nun ein weiterer Trainingstag fehlt.

Immerhin: Am Donnerstag soll der Georgier wieder im Volkspark zurück sein und dann gleich wieder voll mitmischen.