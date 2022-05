Lustiger Fauxpas: HSV-Sponsor gratuliert schon zum Aufstieg …

Ein ganzer Verein wie auf einer Wolke. Bei dem Einen oder Anderen im HSV-Umfeld scheint die Euphorie sogar so groß zu sein, dass er ein wenig durcheinander kommt. Bereits am Sonntag, wenige Stunden nach dem 3:2 in Rostock, mit dem der Verein die Teilnahme an der Relegation klar machte, wurden etwas verfrüht bereits die ersten Glückwünsche zum Aufstieg gepostet – und das ausgerechnet vom neuen Trikotsponsor „HanseMerkur“ …

„Die HanseMerkur gratuliert dem HSV zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga“, ließ das Unternehmen via Instagram wissen und postete dazu das Foto eines jubelnden „Dino Hermann“. Natürlich stilecht im HSV-Trikot mit dem Schriftzug des Unternehmens. Die Versicherungsgruppe löst nach dieser Saison „Orthomol“ ab und wird für drei Jahre Hauptsponsor des Vereins.

Klar, dass ein Aufstieg da gerade recht käme, um den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Kann ja auch noch kommen. Etwas voreilig waren die Glückwünsche dennoch. Nachdem der Fauxpas aufflog, wurde der Post zügig entfernt.

Der HSV nahm den Fehler gut gelaunt auf

Beim HSV nahm man die Angelegenheit mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Immerhin sei der neue Partner ganz offensichtlich fest vom Aufstieg überzeugt, es gebe Schlimmeres, hieß es augenzwinkernd aus dem Volkspark.