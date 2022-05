Liveticker: Schießt sich der HSV gegen Rostock zum Aufstieg?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker zum Auswärtsspiel des HSV bei Hansa Rostock. Die Hamburger können die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Hannover 96 in der vergangenen Woche hat es die Mannschaft von Tim Walter in der eigenen Hand. Ein Sieg würde Tabellenplatz drei sichern, es besteht sogar die Chance auf den direkten Aufstieg. Doch zu leicht sollte der HSV die Aufgabe bei Hansa Rostock nicht nehmen. Die Kogge hat in dieser Spielzeit nichts mehr mit dem Abstieg zu tun und will nach zuletzt vier Unentschieden in Folge die Saison mit einem Erfolg abschließen. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker