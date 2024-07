5:2! HSV siegt nach deutlicher Steigerung in Lübeck – Dompé mit zauberhaftem Hattrick

Drittes Testspiel, dritter Sieg. Der HSV hat auch beim VfB Lübeck, dem bislang namhaftesten Gegner in der Vorbereitung gewonnen. Das Team von Trainer Steffen Baumgart siegte nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause mit 5:2 (0:2) bei den in die Regionalliga abgestiegenen Schleswig-Holsteinern. An der ausverkauften Lohmühle hatten Herdi Bukusu (27., Foulelfmeter) und Morten Wahl (45.+1) die Lübecker in der ersten Hälfte mit 2:0 in Führung gebracht. Beim HSV lief in den ersten 45 Minuten nichts zusammen. Nach der Pause drehte sich das Bild komplett. Guilherme Ramos (52.) und Adam Karabec (63.) sorgten für den Ausgleich, bevor Baumgart alle zehn Feldspieler tauschte und so die große Show von Jean-Luc Dompé einleitete. Der Franzose markierte drei Tore (67., 84., 88.), eines schöner als das andere und wurde damit zum HSV-Helden an der Lohmühle.

Der Liveticker zum Nachlesen

Schlusspfiff! Der HSV gewinnt mit nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 5:2.

88. Min.: Tor für den HSV! 5:2! Und wieder ist es Dompé! Und wieder ist es ein Traumtor. Diesmal lupft der Franzose den Ball aus halblinker Position über Lübecks Torhüter Oberbeck. Der sieht erneut nicht gut aus. Dompé wird zum Helden des Tages.

84. Min.: Tor für den HSV! 4:2! Und was für ein traumhafter Treffer – allerdings begünstigt durch einen Riesen-Patzer von VfB-Torhüter Oberbeck. Der spielt den Ball direkt in den Fuß von Jean-Luc Dompé. Der Franzose fackelt nicht lange und zieht aus 24 Metern ab. Der Ball schlägt sehenswert im oberen rechten Eck ein.

83. Min.: Dompé flankt von der linken Seite. Torhüter Oberbeck klärt vor dem heraneilenden Omar Sillah.

81. Min.: Der HSV weiter im Vorwärtsgang. Die Flanke von Levin Öztunali landet allerdings im Nichts.

79. Min.: Das Spiel ist aktuell unterbrochen. Lübecks Kapitän Marvin Thiel muss am Oberschenkel behandelt werden.

74. Min.: Omar Sillah mit der Chance aufs 4:2. Der HSV zeigt hier in der zweiten Hälfte eine ganz andere Einstellung. Bei den Lübeckern schwinden die Kräfte.

67. Min.: Tor für den HSV! 3:2! Jean-Luc Dompé ist noch keine drei Minuten auf dem Platz, da klingelt es erneut im Lübecker Kasten. Der Franzose zieht aus halblinker Position ab und trifft in die kurze Ecke. Den hätte Lübecks Torhüter Oberbeck haben müssen. Sei’s drum.



64. Min.: Nach dem Ausgleich kommt es zum ganz großen Wechsel beim HSV. Alle zehn Feldspieler wurden getauscht. Neu im Spiel sind: Dennis Hadzikadunic, Fabio Baldé, Miro Muheim, Daniel Elfadli, Jonas Meffert, Levin Öztunali, Bilal Yalcinkaya, Jean-Luc Dompé, Ransford Königsdörffer und Omar Sillah.

63. Min.: Tor für den HSV! 2:2! Adam Karabec trifft von der Strafraumgrenze ins untere rechte Eck.

60. Min.: Das sieht jetzt deutlich besser aus. Jatta setzt sich auf der linken Seite schön durch. Seiner Flanke fehlt allerdings die Genauigkeit. VfB-Torhüter Oberbeck fischt den Ball aus der Luft.

58. Min.: Jatta kommt zur nächsten Chance für den HSV. Der Ball wird über das Tor geklärt.

52. Min: Tor für den HSV! Nur noch 1:2! Der HSV verkürzt in Lübeck. Ludovit Reis flankt mustergültig von der rechten Seite auf den Kopf von Guilherme Ramos und der Portugiese nickt zum Anschlusstreffer ein.

50. Min. Freistoß für den HSV aus 20 Metern Torentfernung. Immanuel Pherai bringt den Ball gefährlich aufs Tor. Noah Oberbeck hat die Fingerspitzen dran und lenkt den Ball an die Latte.

49. Min.: Der HSV startet mit mehr Engagement in die zweite Hälfte. Nach einem Zuspiel von Ludovit Reis steht Immanuel Pherai allerdings im Abseits, daher keine Gefahr für das Lübecker Tor.

46. Min.: Die zweite Hälfte läuft. Trotz der enttäuschenden ersten Hälfte hat Trainer Steffen Baumgart auf einen Wechsel verzichtet.

Halbzeit an der Lühbecker Lohmühle. Der HSV liegt mit 0:2 beim VfB zurück. Und die Führung der Hausherren, sie ist verdient. Der HSV bekam das Spiel tatsächlich nie in den Griff, leistete sich viel zu viele Abspielfehler und lud den Absteiger aus der 3. Liga so zu den beiden Toren ein. Dass in der Defensive kein Stammspieler beim HSV auf dem Platz steht, macht sich bemerkbar.

45. Min.: Freistoß für den VfB Lübeck – rund 28 Meter vor dem HSV-Tor. Der Ball landet erst in der Mauer, der HSV kann aber nicht klären. Der Ball geht quer durch den Strafraum. Und am langen Pfosten ist Morten Wahl zur Stelle und schiebt zum 2:0 ein. Unglaublich! Für Morten Wahl sicher eine besondere Freude, er ist der Bruder von St. Pauli-Profi Hauke Wahl.

44. Min.: Und schon wieder gibt es ein wahres Feuerwerk an Eckstößen für die Lübecker. Die drei Standards bringen aber nichts ein.

43. Min.: Guilherme Ramos schießt den Ball ohne jede Not ins eigene Tor-Aus, verschuldet damit die nächste Ecke für den VfB. Das hat schon Slapstick-Züge beim HSV.

42. Min.: Es klingt hart, aber der VfB Lübeck ist hier an der ausverkauften Lohmühle weiter die bessere Mannschaft.

41. Min.: Heyer kann weitermachen. Der HSV hat die nächste Ecke – erneut getreten von Adam Karabec. Der Tscheche schlägt den Ball aber viel zu lang. Der Ball landet im Aus. Abstoß für den VfB Lübeck.

39. Min.: Der HSV kommt zur nächsten Ecke und kurz darauf auch zu einer Kopfballchance durch Moritz Heyer, der bei seinem Versuch von VfB-Torhüter Noah Oberbeck hart am Kopf getroffen wird. Heyer muss behandelt werden.

37. Min.: Es wird unangenehm. Noah Katterbach will einwerfen, der Ball rutscht ihm aus den Händen. Falscher Einwurf!

36. Min.: Nach einem langen Ball setzt sich William Mikelbrencis auf der rechten Seite gegen seinen Gegenspieler durch und kommt zum Abschluss, verzieht allerdings. Die nachfolgende Ecke bringt nichts ein.

31. Min.: Lübeck kommt zur nächsten Kopfballchance. Das ist nicht gut, wie der HSV hier verteidigt.

29. Min.: Kurz nach Wiederanpfiff versucht es der HSV mal schnell. Bakery Jatta kommt zum Abschluss, schießt aber aus kurzer Distanz weit drüber.

27. Min.: Elfmeter für den VfB Lübeck! Und Herdi Bukusu trifft für den Regionalligisten. Zuvor hatte Jonas David den Strafstoß verursacht. 1:0 für Lübeck.

26. Min.: … die erneut abgewehrt wird. Die dritte Ecke in Folge landet am zweiten Pfosten, der Lübecker Kopfball geht über das Tor.

25. Min.: Die nächste Ecke für den VfB Lübeck. Der HSV kann klären. Und wieder gibt es Ecke …

22. Min.: Das war nicht gut verteidigt vom HSV. Nach einem langen Einwurf von Robin Kölle kommt der VfB Lübeck zu einer Kopfballchance. Der Ball landet aber knapp neben dem von Daniel Heuer Fernandes gehüteten Tor.

21. Min.: Das Spiel hat sich weitestgehend ins Mittelfeld verlagert. Aktuell tut sich auf beiden Seiten wenig.

15. Min.: Noah Katterbach, der als Teil der Dreierkette agiert, muss kurz vor dem Strafraum retten. Lübeck versteckt sich hier weiterhin nicht.

13. Min.: Ecke für den VfB Lübeck. Die wird kurz ausgeführt und sorgt für keine Gefahr.

11. Min.: Der HSV wird gefährlicher. Ludovit Reis legt den Ball ab auf Moritz Heyer, der in den Strafraum eindringt, den Ball aber knapp am Tor vorbeischiebt.

10. Min.: Jetzt mal! Karabec mit dem langen Ball auf Bakery Jatta, der am langen Pfosten zum Kopfball kommt, den Ball aber nicht aufs Tor bringt.

8. Min.: Der HSV versucht inzwischen, den VfB stärker in der eigenen Hälfte anzulaufen, wartet aber noch auf die erste gefährliche Aktion.

4. Min.: Der HSV kommt zur ersten Ecke, die Adam Karabec ausführt. Die bringt aber gar nichts ein.

2. Min.: Der HSV ist noch nicht drin im Spiel. Lübecks Felix Drinkuth kommt zu einem ersten Abschluss, schießt aber drüber.

1. Min.: Nach 50 Sekunden versuchen es die Lübecker erstmals über die rechte Seite. Guilherme Ramos bringt den Ball aus der Gefahrenzone.

Anpfiff! Das Spiel läuft.