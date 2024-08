„Ludo bleibt hier!“ Baumgart-Klartext zu HSV-Abschiedskandidat Reis

Der HSV will in den kommenden zweieinhalb Wochen noch einige Profis abgeben, um den XL-Kader zu verkleinern. Geht es nach dem Verein, ist Ludovit Reis eigentlich kein Abschiedskandidat – doch der Niederländer träumt schon lange von der Ersten Liga, vermied in den vergangenen Wochen ein Bekenntnis und liebäugelt weiterhin mit einem Wechsel. Ob der HSV da mitmacht? Steffen Baumgart fand nun klare Worte.

Als er auf der Pressekonferenz auf die Spekulationen um Reis, der zuletzt mit einem Berater-Wechsel Aufsehen erregt hatte, angesprochen wurde, sagte der Trainer zunächst: „Ich halte mich aus Diskussionen in Foren raus, bin auch gar nicht involviert in das, was da diskutiert wird. Denn das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun.“

HSV-Trainer Baumgart denkt nicht an Wechsel von Reis

Auch Baumgart würde es aber betreffen, wenn sich in Reis noch eine absolute Stammkraft aus den vergangenen Jahren verabschieden sollte. Der 52-Jährige hofft, dass es bis Ende August nicht dazu kommen wird. „Wenn Sie mich fragen, ob ich ihn abgeben möchte: nein!“, stellte er vor der DFB-Pokal-Partie in Meppen am Sonntag (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zunächst klar. Dann der Zusatz: „Und ob ich das Gefühl habe, dass er geht? Nein!“

Sollte der 24-Jährige den HSV nach drei Jahren allerdings wirklich noch verlassen, dann müsste diese Entscheidung alsbald feststehen – denn die Bosse um Sportvorstand Stefan Kuntz haben sich auf ein Ultimatum festgelegt. Baumgart versucht es derweil mit Optimismus. „Dass ich mit ihm weiterarbeiten möchte? Auf jeden Fall“, beantwortete er eine weitere, selbst formulierte Frage.

Baumgart hat HSV-Profi Reis seine Meinung verdeutlicht

Der Coach setzt auf Reis. Und das hat er dem Mittelfeldmann auch schon verdeutlicht: „Ludo kennt meine Meinung“, berichtet Baumgart vom Austausch mit seinem Schützling. „Und meine Meinung ist ganz klar, dass er sich hier am besten entwickeln kann. Wer auf Berater-Ebene wohin wechselt, ist eine Sache der Jungs. Meine Meinung ist ganz klar: Ludo bleibt hier, Ludo soll hierbleiben.“ Botschaft angekommen.

Und dann schloss Baumgart seinen Klartext mit den Worten: „Ich hoffe, dass wir hier eine schöne Zeit haben – und dass wir das große Ziel gemeinsam in Angriff nehmen.“ Den Aufstieg. Ob Reis das wirklich auch möchte?