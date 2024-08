„Hamburg, Digga!“ Drittes HSV-Trikot vorab bei Instagram aufgetaucht

Das frische Heimtrikot des HSV steht für die Einheit zwischen dem Verein und seinen Anhängern, indem es die Zahl von inzwischen mindestens 1887 offiziellen Fanclubs auf mehreren Ebenen enthält. Das vor drei Wochen präsentierte, dunkelblaue Auswärtsjersey wiederum kommt farblich im Fischerhemd-Look daher und weckt Erinnerungen an die Bekleidung von Hamburger Seemännern. Und das dritte Trikot? Ist jetzt auch offiziell da! Und natürlich steckt auch hinter dem Ausweich-Dress für die Saison 2024/25 eine besondere Geschichte.

Wie das dritte Jersey aussehen würde, sickerte schon am Donnerstagnachmittag durch. Eine HSV-Anhängerin ließ sich in der Nähe des S-Bahnhofs Stellingen in einem hauptsächlich roten, bisher unbekannten Trikot ablichten – aber nicht allein. Neben Kristien Coco, wie die Anhängerin auf Instagram heißt, stand auch der aktuelle Topscorer des Vereins: Ransford Königsdörffer. Eine bewusste Inszenierung im Vorfeld der offiziellen Trikot-Vorstellung?

HSV-Anhängerin posierte schon vorab mit neuem Trikot

Dass es sich um eine Foto-Aktion mit Hintergrund handeln könnte, konnte man auch deshalb vermuten, weil Königsdörffer das Foto mit dem HSV-Fan selbst in seiner Instagram-Story teilte. Und am Freitagvormittag war dann auch klar: Es war kein Fake – sondern Kristien Coco trug tatsächlich als eine der Ersten das frische Trikot. Königsdörffer, Noah Katterbach, Fabio Baldé sowie Emilia Hirche und Sophie Profé von den HSV-Frauen präsentierten es in einem Video auf den Sozialen Kanälen des Klubs.

Ransford Königsdörffer wird das neue HSV-Ausweichtrikot demnächst auch auf dem Platz tragen. HSV Ransford Königsdörffer wird das neue HSV-Ausweichtrikot demnächst auch auf dem Platz tragen.

Die Ärmel des hauptsächlich roten Jerseys sind schwarz und enthalten die drei weißen Streifen von Hersteller Adidas. Zwischen der roten Hauptfläche und den schwarzen Ärmeln gibt es zudem eine blaue Ebene, auch das Logo von Ärmelpartner „Plan International“ ist in dieser Farbe gehalten. Der Schriftzug von Hauptsponsor „HanseMerkur“ auf der Brust ist weiß. Und das Motto des Trikots lautet: „Hamburg, Digga!“.

Die rote Farbe des Jerseys wurde in Anlehnung an die Landesfarbe der Stadt Hamburg gewählt. Und das Trikot weist Besonderheiten auf: „Ein Hologramm-Badge mit HSV-Raute und Stadtwappen thront auf einem eingearbeiteten Umriss der Stadt – ein Stück Hamburg auf jedem Trikot, eben ein echtes Hamburg-Trikot!“, schreibt der Verein auf seiner Website. Das Hemd soll eines für die ganze Stadt sein – eines, das man auch auf den Hamburger Straßen tragen kann, in jedem der 104 Stadtteile – „perfekt für jedes Viertel“, wie der HSV meint.

Neues HSV-Jersey nach dem Motto: „Hamburg, Digga!“

Dieser Look grenzt sich eindeutig ab von dem des Ausweichtrikots aus der Vorsaison. Da war das dritte Outfit des HSV noch ein fast komplett schwarzes mit dunkelgrauen Elementen. Wie schon vor zwei Jahren, in der Spielzeit 2022/23, laufen die Profis nun, wenn es farblich angesichts der gegnerischen Trikots nicht anders geht, also wieder in roten Ausweichhemden auf. Komplettiert werden sie durch schwarze Hosen und ebenfalls rote Stutzen.

Das dritte Trikot ist ab sofort im Online-Shop des HSV erhältlich und kostet wie das weiße Heim- und das dunkelblaue Auswärtsjersey 89,95 Euro. Damit bewegt sich der Klub zehn Euro unter dem von Adidas empfohlenen Preis. Ob Kapitän Sebastian Schonlau und Co. schon am Sonntagabend (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), wenn die erste DFB-Pokal-Runde beim SV Meppen ansteht, in dem frischen Look auflaufen werden, ist noch offen.