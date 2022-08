Loblied von HSV-Trainer Walter: „Wir haben den besten Stürmer“

Klar, ein bisschen Lob für den Gegner gehört vor einem Zweitliga-Duell immer dazu. Im Falle des HSV gingen die lobende Worte diese Woche in Richtung Bielefeld – und besonders an die Offensivreihe der Arminia. Wenn er an Spieler wie Masaya Okugawa oder Janni Serra denke, erklärte Jonas Meffert gegenüber der MOPO, dann wisse er, „wie gut die sind“. Tim Walter sprach gar von „sehr gutem Potenzial“, das der Bielefelder Sturm innehabe.

Doch damit war die höchste Steigerungsform des Lobes noch nicht erreicht, die sich dann aber auf die eigenen Reihen beziehen sollte. „Trotzdem haben wir den besten Stürmer“, ergänzte der HSV-Trainer und meinte, offenkundig, Robert Glatzel. „Das stellt er Woche für Woche unter Beweis.“ Ein Monat und drei Spieltage ist die neue Saison nun alt, dreimal traf der HSV in der Liga, und dreimal trug der Torschütze den Namen: Glatzel.

HSV-Trainer Tim Walter begeistert von Robert Glatzel

„Der eine macht sie halt, die anderen nicht“, wusste Walter zu erklären. Und sagte an „die anderen“, also Glatzels Kollegen, gerichtet, sie müssten die Chancen „halt verwerten“. So wie es Glatzel schon dreimal tat. „Er hat die Aura, tritt charakterlich ganz anders auf“, setzte der Coach sein Loblied auf den 28-Jährigen fort. „Ich bin froh, dass Bobby bei uns spielt.“

Das wird Glatzel auch am Samstag (13 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) auf der Bielefelder Alm tun – allerdings bei einen Gegner, gegen den er noch etwas nachzuholen hat. Gegen insgesamt zehn Vereine hat der gebürtige Münchener in seiner Karriere bislang mindestens sechsmal gespielt. Und gegen jeden dieser Klubs mindestens einmal getroffen – außer gegen die Arminia, gegen die Glatzel obendrein noch nie gewinnen konnte.

Gelegenheit, diesen Zustand zu ändern, hat Glatzel am Samstag. Per Tor(en) von ihm selbst, oder von seinen Mitspielern. Damit Walter nach der Partie wieder Grund zum Loben hat.