Lob nach HSV-Blitzdebüt: Rückt Dompé jetzt sogar in die Startelf?

Beim 1:2 gegen Darmstadt erlebte der HSV am Freitagabend im Volksparkstadion eine extrem schmerzhafte und frustrierende Niederlage. Doch alles schlecht war bei den Hamburgern auch nicht. Jean-Luc Dompé gehörte am Ende zu den Gewinnern der Verlierer und machte Lust auf mehr.

Erst am Donnerstag war der Franzose beim HSV vorgestellt worden. Obwohl er nur eine Trainingseinheit mit seinem neuen Team auf dem Platz absolvierte, stand er gegen Darmstadt schon im Kader. Damit aber nicht genug. Zur Pause wurde er dann auch direkt eingewechselt.

Dompé, der für 1,1 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten Zulte Waregem zum HSV gewechselt war, zeigte bei seinem Blitzdebüt in Hamburg, auf was sich die HSV-Fans freuen dürfen. Sehr dynamisch war er auf der linken Seite unterwegs, selbstbewusst präsentierte sich der Franzose im Spiel Eins gegen Eins.

Gleich mehrfach bekam er von den Zuschauern Szenenapplaus. Am Ende war er beim HSV mit 86 Prozent gewonnener Duelle der beste Zweikämpfer auf dem Platz, auch für die meisten Flanken im Spiel (fünf) sorgte der 27-Jährige.

Trainer Walter ist sich sicher, Dompé wird dem HSV helfen

Auch Trainer Tim Walter hatte es gefallen. „Dafür, dass er erst am Donnerstag gekommen ist, hat er es gut gemacht. Er hat sich gut mit den Jungs verstanden und wird uns weiterhelfen“, freute sich der HSV-Coach.

Am Tag nach dem Darmstadt-Spiel ging Dompé mit den Stammspielern im Volkspark laufen. Gut möglich, dass er beim nächsten Spiel am kommenden Samstag in Nürnberg (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nun sogar direkt in die Startelf rutschen und dort den gesperrten Ransford Königsdörffer ersetzen wird.