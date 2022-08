„Er passt ideal”: Dompé beim HSV direkt mittendrin

Am Ende war noch ein bisschen Geduld gefragt, doch Probleme gab es keine mehr. Am Donnerstag wurden die letzten noch offenen Fragen geklärt und Jean-Luc Dompé konnte seinen Dreijahresvertrag beim HSV unterschreiben. Der Franzose ist der fünfte HSV-Zugang – und er will seiner neuen Mannschaft direkt helfen.

Um 13.54 Uhr kam Dompé erstmals die Treppe zum Trainingsplatz am Volksparkstadion herunter. Zusammen mit Bakery Jatta betrat der 27-Jährige den Rasen für seine erste HSV-Einheit. Beim 45-minütigen Abschlusstraining für das Heimspiel gegen Darmstadt machte er alles mit.

Von Trainer Tim Walter, der mit Dompé auf französisch und englisch sprach, gab es einige klare Ansagen. Am Ende tauschten sich beide noch mal etwas intensiver aus.

Dompé im Kader? Er will „schnellstmöglich auf dem Platz stehen“

„Ich freue mich riesig, beim HSV zu sein und für diesen tollen Klub zu spielen, zumal die Verantwortlichen und der Trainer mir sehr deutlich das Gefühl gegeben haben, dass sie mich unbedingt haben wollen. Ich bin einfach glücklich und werde vom ersten Tag an mein Bestes geben“, erklärte der Flügelspieler, der zuletzt für den belgischen Erstlisten Zulte Waregem spielte (1,1 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen) und am liebsten direkt am Freitag gegen Darmstadt (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) für den HSV loslegen würde.

„Ich möchte natürlich schnellstmöglich auf dem Platz stehen und der Mannschaft mit meinem Tempo und meinen Dribblings helfen, möglichst viele Spiele zu gewinnen.“

Gut möglich, dass Dompé zumindest im Kader stehen wird. Sportvorstand Jonas Boldt sagt über ihn: „Jean-Luc verkörpert mit seiner Schnelligkeit und seiner Qualität im Eins-gegen-eins die Attribute, die wir in unserer aktuellen Kaderplanung gesucht haben. Er passt ideal in unser System.“