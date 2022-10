Ligaweit die Besten: Welche Statistik der HSV und Magdeburg anführen

Seit Tim Walter vor fast eineinhalb Jahren das Traineramt beim HSV übernahm, sind die Fans gnadenlosen Ballbesitz-Fußball gewohnt, egal, gegen wen. Das könnte sich am Sonntag (ab 13.30 Uhr, live bei Sky) ändern. Aufsteiger Magdeburg hat den Ball sogar noch etwas lieber als der HSV.

In Sachen Ballbesitz trifft die Crème de la Crème der Liga aufeinander. Dass der HSV (Zweiter mit 60,0 Prozent) vorn zu finden sein würde, war klar. Aber: Der FCM (63,8) liegt sogar noch vor den Hamburgern. Zum Vergleich: Die anderen Aufsteiger Kaiserslautern (40,8) und Braunschweig (38,9) belegen in dieser Statistik die Plätze 16 und 18. In der richtigen Tabelle liegen sie allerdings vor dem Vorletzten aus Sachsen-Anhalt …

„Wir versuchen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, sagt Walter. „Das wird auch am Sonntag der Schlüssel sein. Der, der sich da durchsetzt und mehr Kontrolle hat, wird den Platz als Sieger verlassen.“

Walter macht keinen Hehl daraus, dass ihm der unter Ex-HSV-Trainer Christian Titz kultivierte Spielstil des FCM gefällt: „Christian macht da einen guten Job, ist mit denen aufgestiegen und hat eine Identität da rein gebracht.“