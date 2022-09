Leichte Entwarnung: Muss der HSV doch nicht lange auf Dompé verzichten?

Gerade einmal 45 Minuten waren vergangen, nachdem der HSV am Donnerstagmittag die Verletzungsdiagnose bei Jean-Luc Dompé bekanntgegeben hatte, da marschierte der Franzose während des Tests gegen den FC Nordsjælland (2:2) in Richtung der Hamburger Auswechselbank. Humpelnd wohlgemerkt – und in Laufschuhen. Ansonsten aber in voller Trainingsausstattung.

Dompé konnte schon wieder lächeln, obwohl er sich im Training am Mittwoch einen Außenband-Anriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hatte. „Ich werde bald zurück sein“, schrieb er auf Instagram dann auch kämpferisch unter den Diagnose-Post seines Vereins. Alles halb so schlimm, erklärte auch sein Trainer.

HSV-Trainer Walter rechnet nicht mit langem Dompé-Ausfall

„Da haben wir früher mit gekickt“, scherzte Walter mit Blick auf die Verletzung, wegen der so mancher Profi durchaus schon mal einen Monat pausieren muss. Da es nur ein Anriss sei, rechnet der HSV-Coach nicht mit einem Ausfall von vier Wochen – sagt aber: „Das ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung.“

Im besten Fall fällt ebendiese so aus, dass Dompé spätestens beim Stadtderby gegen den FC St. Pauli (14.10.) wieder einsatzfähig sein wird.