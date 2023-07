Leak im Internet: Sind das die neuen HSV-Trikots? Verein hält sich bedeckt

Das Warten geht weiter. Beim ersten Test des Sommers in Verden lief der HSV noch in seinen alten Trikots der Vorsaison auf, wohl in dieser Woche wird der Verein seine neuen Jerseys präsentieren. Im Internet tauchten nun vorab erneut Bilder des vermeintlichen neuen Trikots auf.

Ein weißer Oberkörper mit Nadelstreifen, dazu blau-schwarz abgesetzte Ärmel – ist dies das neue HSV-Trikot? Das behauptet zumindest das Portal „Footy Headlines“, das seit Jahren dafür bekannt ist, Trikots aus aller Welt vorzeitig zu leaken. Vor zwei Wochen bereits verbreiteten sich so auch rasend schnell die Fotos des vermeintlichen hellblauen HSV-Auswärtstrikots dieser Saison.

Das könnte Sie auch interessieren: Aussortierter HSV-Profi spricht über seine Zukunft: „Ich bleibe erst mal hier!“

Wann aber lüftet der HSV das Geheimnis? Darüber hüllt man sich im Volkspark in Schweigen. Alles deutet allerdings darauf hin, dass die neuen Jerseys noch vor dem Start ins Trainingslager in Kitzbühel präsentiert werden. Am Donnerstag startet der HSV nach Österreich…