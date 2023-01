Lässt HSV-Trainer Walter gegen Braunschweig direkt alle Neuen ran?

Über 55.000 Fans werden am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) im Volksparkstadion dabei sein, wenn der HSV mit dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig in die Rückrunde startet. „Wir wollen versprühen, was alle von uns erwarten: Energie und Vorfreude auf das Spiel“, sagt Trainer Tim Walter, der auf fast alle Spieler setzen kann. Mit András Németh, Javi Montero und Noah Katterbach sind auch drei Winter-Zugänge dabei. Lässt Walter die Neuen auch direkt alle ran?

Kalt und sonnig war es, als die Mannschaft am Samstag zum Abschlusstraining im Volkspark auf den Platz ging. Etwa 100 Fans schauten zu. Knapp eine Stunde dauerte die Einheit. 20 Feldspieler und zwei Torhüter waren dabei.



Im Kader für das Braunschweig-Spiel gibt es am Sonntag nur 20 Plätze. Viele Nachwuchsspieler, die in der Vorbereitung auf die Rückrunde bei den Profis dabei waren, werden im Aufgebot fehlen. Einige wie Jesse Kilo, Nicolas Oliveira Kisilowski, Tom Sanne oder Omar Megeed kamen bereits an diesem Samstag bei Testspielen für die U21 oder U19 zum Einsatz und fehlten teilweise komplett beim Abschlusstraining der Profis. Ein erstes Zeichen…

Klar ist, die drei Winter-Zugänge Németh, Montero und Katterbach werden gegen Braunschweig zum HSV-Aufgebot gehören. Gut möglich, dass alle auch direkt zum Einsatz kommen und ihr Debüt im Volkspark feiern werden.

Montero hat HSV-Trainer Walter schnell überzeugt

Beste Chancen auf einen Platz in der Startelf hat Innenverteidiger Montero. Der Spanier (von Besikas Istanbul ausgeliehen) hat in den vergangenen zwei Wochen alle HSV-Einheiten mitgemacht, kam im Spanien-Trainingslager beim Test gegen Vancouver zum Einsatz und wurde von Walter zuletzt immer wieder für sein Auftreten gelobt. Sein Konkurrent um den zweiten Platz in der Innenverteidigung neben Sebastian Schonlau ist Jonas David. Dieser hatte in der Vorbereitung allerdings einige Einheiten verletzt verpasst.

Katterbach hofft auf einen Joker-Einsatz

Katterbach (vom 1. FC Köln ausgeliehen) ist wie Montero ebenfalls seit zwei Wochen beim HSV und hat sich bislang gut integriert. Seine Position als Linksverteidiger ist allerdings durch Miro Muheim besetzt. Katterbach muss gegen Braunschweig auf einen Joker-Einsatz hoffen. Das ist je nach Spielverlauf sehr gut möglich. Der 21-Jährige könnte auch links im Mittelfeld eingesetzt werden.

Bleibt noch Nemeth. Der ungarische Nationalspieler wechselte erst am Freitag von KRC Genk zum HSV und hat damit bislang nur zwei Einheiten im Volkspark absolviert. Ein Problem scheint das für Walter jedoch nicht zu sein. Geplant ist, dass der Stürmer gegen Braunschweig auch direkt seine ersten Einsatzminuten für den HSV bekommen soll. Der Trainer meint: „Er ist erst sehr kurz da, aber er ist sehr offen und sehr willig. Er bringt viele gute Dinge mit. Es ist sehr spannend zu sehen, wie er es am Wochenende vielleicht auch schon umsetzen kann.“

Darmstadt und Heidenheim setzen HSV unter Druck

Lässt Walter alle drei Winter-Zugänge direkt ran? Alles ist möglich. Fest steht jedoch auch: Die Mannschaft und das Ergebnis werden am Ende im Vordergrund stehen. Der HSV muss liefern. Mit Tabellenführer Darmstadt (2:0 gegen Regensburg) und Heidenheim (2:0 gegen Rostock) haben die heißesten Konkurrenten im Aufstiegskampf am Samstag bereits vorgelegt.