Ladehemmung! So will HSV-Trainer Walter seinem Torjäger Glatzel helfen

Seine Tore sind bitter nötig, damit es diesmal wirklich mit dem HSV-Aufstieg klappt. Robert Glatzel ist Hamburgs Vorzeige-Stürmer, auch in dieser Saison hat er bereits fünf Treffer auf dem Konto. Zuletzt aber flutschte es nicht mehr. Das soll sich am Samstag gegen Fürth ändern, die ganze Mannschaft soll dem Torjäger dabei helfen.

Nach seinem Raketenstart in die Saison (vier Tore in drei Spielen) litt Glatzel in den darauffolgenden Partien unter Ladehemmung. Nur noch ein Mal netzte er in den vergangenen sechs Begegnungen. Klar, dass Tim Walter in der Länderspielpause alle Hebel in Bewegung setzte, um den 29-Jährigen wieder in Topform zu bringen.

HSV: Jatta, Dompé und Co. sollen Glatzel in Szene setzen

Der Trainer weiß, wie sehr die vergangenen Wochen an Glatzel nagten. „Vielleicht macht er sich selber auch zu viel die Platte“, sagt Walter salopp. Glatzels Wert für den HSV sei ohnehin unbestritten: „Bobby steht bei mir außer Frage. Er wird schon wieder seine Tore schießen.“ So, wie in den vergangenen beiden Spielzeiten, als Glatzel erst 22, dann 18 Liga-Tore schoss. Walters Resümee: „Bei Bobby mache ich mir gar keine Gedanken.“

Sehr wohl aber darüber, wie der Angreifer wieder öfter in Szene gesetzt werden soll. Zuletzt lahmte es merklich auf den HSV-Flügeln. Mal mangelte es dort Bakery Jatta, Jean-Luc Dompé, Levin Öztunali oder Ransford Königsdörffer an Durchschlagskraft, mal kamen die Hereingaben auf Glatzel viel zu ungenau. Die Profis feilten in dieser Woche intensiv daran.

„Wir wollen da mehr Effektivität haben und genauer werden“, betont Walter. „Wir kommen in diese Räume und müssen daran arbeiten, daraus noch bessere Abschlüsse zu haben.“ Abnehmer Glatzel steht bereit. Neue Chance, neues Glück. Am Samstag gegen Fürth.