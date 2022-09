Am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) steht für den HSV der Ritt bei Hannover 96 an. Doch der Blick der Hamburger Verantwortlichen geht bereits über das Nordderby hinaus. Die neuen Corona-Verordnungen trafen den Verein mit voller Wucht. Statt bis Weihnachten die Hütte gegen Hansa Rostock (12.12.) und Schalke 04 (18.12.) zweimal ordentlich füllen zu dürfen, sind pro Partie nur noch bis zu 15.000 Zuschauer erlaubt. Die Planungen des HSV laufen auf Hochtouren.

Erst in der kommenden Woche wird der Hamburger Senat die neuen Corona-Einschränkungen für den Sport umsetzen. Gut für den FC St. Pauli, der an diesem Samstag gegen Schalke noch knapp 30.000 Fans empfangen darf. Schlecht für den HSV, der danach dann reduzieren muss.

Wie genau wird das ablaufen? Momentan gehen die HSV-Bosse davon aus, alle 15.000 Tickets für beide Partien absetzen zu können. Etwa 10.000 sind im Zuge des Dauerkartenpfands schon weg. Die restlichen Rostock-Karten kommen am Montag auf den Markt, die Schalke-Tickets eine Woche später.

Alle Fans werden im HSV-Stadion eine Maske tragen müssen

Momentan geht man beim HSV davon aus, dass alle Fans auch während der Partie eine Maske tragen müssen. So ist es von Seiten der Politik angedacht. Und so wird es auch schon am Sonntag in Hannover umgesetzt.

Zumindest aus Niedersachsen erreichte den HSV frohe Kunde. Nachdem am Donnerstag die neuen Beschränkungen bekannt gegeben wurden, zitterte so mancher HSV-Fan noch, ob er am Sonntag in Hannover dabei sein kann. 3600 Tickets hatten die Hamburger für das Duell verkauft – und dürfen aufatmen: Alle HSV-Fans, die Karten erworben haben, können die Partie am Sonntag live im Stadion verfolgen.

Hannover freut sich auf 3600 HSV-Fans

Kurios: 24.500 Fans dürfte 96 an diesem Wochenende begrüßen, lässt aber auf eigene Initiative nur 22.500 Besucher in die Arena – um das gewünschte Schachbrettmuster auf den Tribünen gewährleisten zu können. Den HSV aber erreichte kein Wunsch aus Hannover, das in Hamburg verkaufte Kontingent zu verringern. Vielmehr scheinen die 96-Bosse über jede an den HSV verkaufte Karte froh zu sein, angesichts eines mauen Schnitts von bislang nur knapp 15.500. Ansonsten wären die Niedersachsen wohl auf Tickets sitzen geblieben.