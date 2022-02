Wenn der HSV am Sonntag bei Zweitliga-Spitzenreiter Darmstadt 98 antritt, dürfen 50 Gästefans im Stadion live dabei sein. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es für sie auch etwas zu feiern gibt. Denn am Böllenfalltor hat der HSV praktisch eine Jubel-Garantie.

Die Statistik ist bemerkenswert. 17 Duelle hat es bislang zwischen Darmstadt und dem HSV gegeben. Die Bilanz spricht mit acht Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen für die Hamburger. Das ist soweit nicht wirklich ungewöhnlich, ziemlich kurios ist allerdings: Darmstadt hat noch nie ein Heimspiel gegen den HSV gewonnen. Zu acht Spielen sind die Rothosen bislang ans Böllenfalltor gereist. Fünf Siege und drei Remis ist die Ausbeute.

Darmstadt 98 gegen HSV noch ohne Heimsieg

In der Zweiten Liga gewannen die Hamburger in den vergangenen drei Jahren bei den Hessen zweimal mit 2:1 und holten zudem ein 2:2. Es wurde also auch immer doppelt getroffen.

Am Sonntag soll die Erfolgsserie fortgesetzt werden. Bei den 50 HSV-Fans, die im Stadion dabei sein werden, dürfte die Vorfreude besonders groß sein.