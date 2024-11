Krisen-Gipfel mit Knallgefahr: Auf HSV und Schalke wartet ein ganz heißes Duell

Heute wird es frostig in Hamburg. Nieselregen und Temperaturen um die null Grad werden am Abend erwartet. Im Volkspark soll das alles keine Rolle spielen. Wenn der HSV den FC Schalke 04 um 20.30 Uhr zum Zweitliga-Topspiel erwartet, soll es vor allem ein ziemlich heißes Aufeinandertreffen werden – und das mit Knallgefahr auf beiden Seiten.

Exakt 100 Duelle hat es zwischen dem HSV und Schalke in der Bundesliga gegeben. Nun treffen sich die beiden Traditionsvereine zum bislang fünften Vergleich in der Zweiten Liga wieder. Die ruhmreichen Zeiten liegen schon länger zurück, diesmal ist es mehr ein Krisengipfel als ein Spitzenspiel. Die Massen werden davon trotzdem noch elektrisiert. 57.000 Zuschauer werden live im Volksparkstadion dabei sein, mehrere Hunderttausend vor den TV-Geräten sitzen.

Baumgart setzt gegen Schalke auf die HSV-Offensive

„Samstag, 20:30 Uhr, diese beiden Namen auf dem Platz. Das Wetter so, dass du wirklich bis zum Ende laufen kannst. Wenn das nicht pusht, dann weiß ich auch nicht. Da gehe ich freiwillig ins Stadion, wenn ich nicht auf der Trainerbank sitze“ sagt HSV-Coach Steffen Baumgart, der eine hitzige Atmosphäre und einen heißen Kampf erwartet. „Da knallt es nicht nur auf den Tribünen, und ich hoffe nur mit den Emotionen und nicht anders. Das sollte auf dem Spielfeld genauso zu sehen sein.“

Den Matchplan hat Baumgart bereits im Kopf. „Wir wollen offensiv agieren und sehr direkt zum Tor spielen“, meint der 52-Jährige. Dass beide Teams und auch Trainer nach dem bislang eher enttäuschenden Saisonverlauf besonders unter Druck stehen, spielt für ihn keine Rolle, sondern ist ein normaler Zustand. Baumgart: „In unserem Job ist immer Druck auf dem Kessel. Ich habe mich darauf vorbereitet. Schalke hat auch Druck auf dem Kessel. Bei beiden Vereinen hast du nur Gegenwind.“

Schalke hat erst drei Liga-Spiele gewonnen

Vor allem wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Und das war in dieser Saison bislang bei beiden Vereinen zu oft der Fall. Baumgart wartet mit dem HSV seit drei Liga-Spielen auf einen Sieg, enttäuschte zuletzt mit Niederlagen in Elversberg und Braunschweig. Schalke holte zwar gerade vor der Länderspielpause ein 2:0 gegen Regensburg. Es war allerdings erst der dritte Sieg im zwölften Liga-Spiel.

„Uns erwartet ein ganz anderes Spiel als zuletzt gegen Regensburg. Wir haben einen Plan, wie wir die Aufgabe in Hamburg angehen wollen. Es wird eine große Herausforderung – aber die nehmen wir gerne an“, meint Schalke-Trainer Kees van Wonderen. Mit Blick auf den HSV fügt er hinzu: „Sie haben einen guten Kader und kreative Spieler. Sie spielen dynamisch und machen viele Tore.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Es ist doch nicht der Sinn …“: Magaths klare Mahnung an den HSV

Das allerdings auch nur sehr unregelmäßig. Mit dem Aufritt gegen Schalke muss Baumgart die Hamburger nun wieder zurück in die Erfolgsspur führen, ansonsten dürfte seine Zeit im Volkspark sehr bald vorbei sein. Vielleicht schaut sich der 52-Jährige dafür im Vorfeld auch noch mal die vergangenen HSV-Auftritte gegen Schalke an. Von den bislang vier Duellen beider Vereine in der Zweiten Liga haben die Hamburger (drei Siege, ein Remis) keines verloren. Alles waren heiße und teils sehr spektakuläre Spiele mit jeweils der Anstoßzeit um 20.30 Uhr.