Es knistert, die ganze Woche schon. Am Samstagabend hat das Warten endlich ein Ende, dann will der HSV gegen Schalke 04 ein Gesicht zeigen, das er zuletzt vermissen ließ. Nach nur einem Zähler aus den vergangenen drei Partien ist ein starkes Zeichen im Aufstiegskampf gefragt. Auch Felix Magath wird die Angelegenheit mit gesteigertem Interesse verfolgen. Der 71-Jährige ist nicht nur eine HSV-Legende, er trainierte von Sommer 2009 bis März 2011 auch die Schalker und blickt gespannt auf das Duell seiner Ex-Klubs. In der MOPO spricht er jedoch vor allem dem HSV eine ganz klare Mahnung aus.