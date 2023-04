HSV-Knipser fehlt das Glück: Glatzel will den Volkspark wieder zum Beben ringen

Tim Kleindienst legte am Samstagabend beim 2:2 in Kaiserslautern nach – zumindest in der Torjägerliste. 20 Tore hat Heidenheims Angreifer inzwischen auf dem Konto, einen möglichen 21. Treffer verpasste der 27-Jährige in der Nachspielzeit, als er einen Elfmeter an den Pfosten setzte. So verspielte der FCH seine 2:0-Führung noch, verpasste es seinen Vorsprung auf den HSV auszubauen. Bei jenem blieb Robert Glatzel erstmals gegen die Fortuna ohne Fortune.

16 Tore hat Glatzel nach 26 Saisonspielen auf dem Konto, eines weniger als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr zwar, aber dennoch eine mehr als respektable Quote. Zur Wahrheit gehört aber auch: In den vergangenen sechs Spielen traf Glatzel einzig in Karlsruhe, erzielte beim 2:4 einen Doppelpack.

Glatzel erstmals ohne Tor gegen Düsseldorf

In Düsseldorf holte der 29-Jährige den frühen Elfmeter raus, verzichtete aber auf dessen Ausführung. Zu frisch sind noch die Gedanken an die letzten beiden Versuche, bei denen Glatzel jeweils aus elf Metern scheiterte.

Im vierten Anlauf blieb Glatzel somit also erstmals im HSV-Trikot ohne Treffer gegen die Fortuna, zuvor hatte er in jedem seiner drei Duelle getroffen. An Einsatz mangelt es Glatzel freilich nicht, viermal probierte es der Angreifer in Düsseldorf, zuvor waren es gegen Kiel (0:0) vor der Länderspielpause bereits sechs Abschlüsse. Einzig das Glück geht dem Stürmer dieser Wochen ein wenig ab.

Kopfsache? Durchaus möglich, glaubt man den Worten von Trainer Tim Walter. Der hatte während der Länderspielpause über seinen Top-Angreifer gesagt: „Bobby setzt sich sehr unter Druck, weil er der Mannschaft helfen will, weil er weiß, dass er dem Team viel zu geben hat. Er will es unbedingt. Weniger wäre bei ihm zurzeit mehr.“

Am Karsamstag gastiert Hannover im Volkspark. Seit Ende Januar wartet Glatzel auf einen Treffer im eigenen Stadion – an Hannover dürfte er dabei durchaus gute Erinnerungen haben. Im letzten Heimspiel gegen 96 in der Vorsaison wurde er mit einem frühen Doppelpack zum Matchwinner. Am Samstag will er den Volkspark wieder zum Beben bringen.