Nur noch sechs! Das Worst-Case-Szenario, eine Niederlage in Düsseldorf, hat der HSV am Freitagabend zwar abwenden können. Als Erfolg konnte und wollte in den Hamburger Reihen das 2:2 aber niemand verkaufen. Und als am Samstag der Vorsprung auf Seriensieger St. Pauli auf sechs Punkte zusammenschmolz, da dürfte bei nicht wenigen HSVern die Befürchtung zugenommen haben, dass es auch im fünften Anlauf schiefgeht, der Aufstieg also ein Traum bleibt. Und dann sorgte auch noch der Trainer mit seinem Verhalten für negative Schlagzeilen.

Schuld an der Situation ist nur der HSV, der in dieser Rückrunde erkennen muss, dass er mit Ausnahme von Kapitän Sebastian Schonlau keinen spielfähigen Innenverteidiger in seinem Kader hat, der gehobenen Zweitliga-Ansprüchen entspricht.

HSV-Coach Walter gab Javi Montero eine neue Chance

Sein Bauchgefühl hatte Trainer Tim Walter dazu verleitet, Javi Montero in Düsseldorf eine neue Chance einzuräumen. Das ging erneut krachend schief. Der Spanier, in dem einst internationale Spitzenklubs wie Atlético Madrid und Besiktas ein Talent erkannt haben, bleibt in Hamburg eine absolute Fehlbesetzung als Nachfolger des gesperrten Mario Vuskovic. Walter die Aufstellung Monteros anzukreiden, wäre aber zu einfach. Auch Jonas David hatte zuletzt nicht ausgestrahlt, unverzichtbar zu sein.

Der Trainer aber gibt der Mannschaft aus einem anderen Grund keine Sicherheit. Dass er nach gerade abgesessener und noch gnädig ausgefallener Sperre in Düsseldorf direkt wieder durch eine unflätige Geste nach Spielschluss auffällt, ist schlicht unprofessionell.

Walter wird ein Hitzkopf bleiben, das ist klar, wenn er seine Emotionen aber partout nicht in den Griff bekommt, wenn er stets Nebenschauplätze um seine Person aufmacht, dann ist das ganz sicher nicht förderlich bei dem Ziel, den kompletten Fokus auf das Ziel Aufstieg zu lenken.