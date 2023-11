Konstanter HSV: Rothosen planen den Winter-Hattrick

Konstanz gibt es beim HSV seit einiger Zeit nicht nur beim Blick auf einige Posten in der Chefetage und der Mannschaft, sondern auch bei der Wahl des Trainingslagers. In kommenden Winter feiert der HSV sein Spanien-Hattrick. Zum dritten Mal in Serie werden sich die Hamburger in Sotogrande auf die Rückrunde vorbereiten.

Der Termin steht. Vom 4. bis zum 12. Januar 2024 will sich der HSV in Andalusien den Feinschliff für den Endspurt im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg holen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter wird dabei wie in den vergangenen Jahren schon das Luxus-Hotel „SO“ in Sotogrande beziehen. Für beste Versorgung ist garantiert.

Die Trainingseinheiten werden erneut auf den Plätzen des ansässigen Polo-Clubs stattfinden. Geplant sind zudem zwei Testspiele. Die Gegner und Termine stehen noch nicht fest.