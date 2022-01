Erstmals seit 25 Jahren haben der HSV und der FC St. Pauli wieder gemeinsam das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Ausgelost werden soll die nächste Runde am Sonntag, dem 30. Januar, im Rahmen der ARD-Sportschau (ab 19.15 Uhr). Die Viertelfinalspiele finden am 1. und 2. März statt.

Als weitere Gegner kommen die Erstligisten RB Leipzig, VfL Bochum, SC Freiburg und Union Berlin sowie die Liga-Konkurrenten KSC und Hannover 96 in Frage. Es gibt nur einen Lostopf, Losfee ist Ex-Ski-Star Felix Neureuther.

Ein DFB-Pokalspiel zwischen dem HSV und St. Pauli hat es in der Geschichte bislang erst einmal gegeben. Es war im Achtelfinale der Saison 1986/87. Am 18. November 1986 siegte der HSV mit 6:0 im Volkspark und holte am Ende bekanntlich auch letztmals den Pokal.

1986 gewann der HSV das Pokal-Duell gegen St. Pauli deutlich

Einmal Sascha Jusufi, zweimal Frank Schmöller und gleich dreimal Thomas von Heesen trafen im Pokal-Derby für den HSV gegen den FC St. Pauli, dessen zweiter Bundesliga-Aufstieg noch anderthalb Jahre auf sich warten ließ.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Stürmer Glatzel: Nächster Treffer – und eine Derby-Ansage an St. Pauli!

Beim HSV steht unabhängig vom Gegner bereits fest, dass das Viertelfinalspiel auf jeden Fall am Mittwoch den 2. März sein wird. Da am Sonntag zuvor das Derby gegen Werder Bremen im Volkspark auf dem Programm steht, wäre die Zeit bis Dienstag zu knapp.