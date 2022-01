Der Serientäter des HSV hat wieder zugeschlagen. Im bereits vierten Pflichtspiel in Folge traf Robert Glatzel, nach seinen Torerfolgen in der Liga nun auch im Pokal. Der Angreifer war einer der Väter des Erfolges beim 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen beim 1.FC Köln.

Die Verlängerung hatte gerade erst begonnen, da schlug Glatzel zu. Per Kopf brachte er den HSV mit 1:0 in Führung (92.), nach dem späten Ausgleich des FC (120.) musste der ausgewechselte Angreifer das Elfmeterschießen dann als Unbeteiligter verfolgen.

Dennoch: Glatzels Wert für den HSV ist unverkennbar. Zehnmal hat er mittlerweile in der Liga getroffen, zuletzt in Serie gegen Rostock (doppelt), Schalke und Dresden. Nasch seinem Tor in der ersten Pokalrunde in Braunschweig netzte er nun auch im Cup zum schon zweiten Mal in dieser Saison.

HSV-Stürmer Glatzel schwärmt: „Ein geiles Spiel!“

„Das war ein geiles Spiel, ein typischer Pokalabend, es war alles drin“, schwärmte der 28-Jährige. „Am Ende hatten wir natürlich auch Glück mit dem Elfmeter.“ Weil Kölns Kainz sich beim letzten Strafstoß selbst ans Standbein schoss und sein Treffer nicht zählte. Glatzel zählte zu denen, die sofort Bescheid wussten: „Ich habe so einen Elfmeter schon mal gesehen und wusste, was passiert ist.“

Nun wartet auf den Angreifer und seinen HSV das feurige Stadtduell gegen den FC St. Pauli. Dem Kiezklub schenkte Glatzel schon beim 2:3 im Hinspiel einen ein, jetzt will er seine Pflichtspiel-Serie fortsetzen. Den Pokal-Erfolg wertet er „als schönes Gefühl, aber das sind natürlich zwei ganz andere Spiele. Wir haben ein geiles Spiel gemacht, aber am Freitag kommt ein anderer Gegner – den wir natürlich schlagen können“.