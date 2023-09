Katterbach und der HSV: Kein Blitz-Wechsel – aber die Nummer bleibt heiß!

Als das Transferfenster am Freitag um 18 Uhr schloss, gab es aus HSV-Sicht keine Überraschungen mehr. Auch nicht mit Noah Katterbach, der gern in den Volkspark zurückgekehrt wäre. Wie aber geht es weiter mit dem Ex-HSV-Leihspieler, der beim 1.FC Köln unter Vertrag steht?

Kontakt zwischen Katterbach und dem HSV besteht nach MOPO-Informationen weiterhin. Derzeit arbeitet der Linksfuß daran, nach seinem Kreuzbandriss auf den Platz zurückzukehren. Sein Comeback hat er spätestens für November im Sinn.

Ein Transfer könnte im Winter zustandekommen

Gut möglich, dass das Thema mit dem HSV im Winter wieder heiß wird, wenn Katterbach voll spieltauglich ist. Knackpunkt könnte das Geld sein: Da der Vertrag des 22-Jährigen in Köln nach der Saison endet, will der HSV keine Ablöse zahlen. Auch deshalb war ein Wechsel in diesem Sommer kein Thema.

Gut für Katterbach: Der HSV verzichtete darauf, hinten links einen Backup für Miro Muheim zu verpflichten, will Probleme durch Bordmittel (Heyer, Mikelbrencis, Oliveira) lösen. Weil ab Winter Katterbach dazu stoßen könnte?

Katterbach absolvierte 40 Bundesligaspiele für Köln

Sportlich war Trainer Tim Walter in der vergangenen Rückrunde von dem U21-Nationalspieler voll überzeugt. Dass Katterbach bei einem möglichen Aufstieg auch in der Bundesliga helfen könnte, ist ebenfalls klar. 40 Mal spielte er bereits für Köln im Oberhaus. Auch deshalb ist die Katterbach-Nummer beim HSV nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.