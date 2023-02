Am Ende konnte man schon durcheinanderkommen. Brutal wichtig sei der Sieg, sagte Daniel Heuer Fernandes nach dem verrücktesten HSV-Spiel dieser Saison. Ganz unrecht hatte der Torhüter nicht. Rein formal hatten die Hamburger zwar „nur“ 3:3 in Heidenheim gespielt, gefühlt aber war dieses Remis ein Sieg, weil die Mannschaft den Beweis antrat, dass sie in einem Spiel punkten kann, in dem sie nach 70 Minuten eigentlich mit 0:5 hinten liegen kann.